Aurinkoisen musiikin lähteillä – Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri soittaa perjantaina Kreeta-Maria Kentalan johdolla italialaista barokkia

Tämä vuodenaika, jolloin taivaalla näyttäytyy pitkän tauon jälkeen taas outo valoilmiö, on viulisti Kreeta-Maria Kentalan mielestä juuri sopiva italialaisen barokkimusiikin esittämiseen.

Perjantain konsertin nimi "Aurinkoista Italian puuhaa" kuvaakin hänen mielestään hyvin kokonaisuutta.

– Siinä on ihanaa valovoimaa ja runsaasti tehoja soolon ja tutin välillä, konsertin johtajana ja solistina toimiva Kentala kuvaa.

Edellisen kerran kun Kentala esiintyi Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa, ohjelmassa oli saksalaista ja ranskalaista barokkia. Se on luonteeltaan erilaista kuin italialainen.

– Italialaisessa on tanssillisuutta, joka sopii hyvin tällaiselle pelimannille, Kentala toteaa.

Musiikki on myös virtuoosimaista ja temperamenttista, ja siinä saattaa olla epätavallisia muotoratkaisuja.

Kaikki konsertin teokset ovat peräisin 1700-luvulta.Aloitusteoksena kuullaan Francesco Geminianin Concerto Grosso nro 1 D-duuri. Se on orkesterisovitus tai -soitinnus aikanaan merkittävän säveltäjän Arcangelo Corellin viulusonaatista.

Geminiani oli Corellin oppilas, samoin kuin Giovanni Battista Somis. Hänen viulukonserttonsa on harvinaisuus, joka päätyi Kentalan ohjelmistoon puolivahingossa. Hän tunsi Somisin viulusonaatit, mutta viulukonserttoja ei säveltäjän teosluetteloon ole merkitty lainkaan.

– Soitin nuottikauppaan ja kun kysyin Somisin nuotteja, siellä sanottiin, että täällä olisi viulukonserttoja. Tilasin G-duurikonserton kuin sian säkissä, mutta se osoittautuikin valtavan mukavaksi kappaleeksi, Kentala kertoo.

Hän arvioi, että teosta ei ole Suomessa aiemmin esitetty. Kentala soittaa sen Kokkolan jälkeen tänä vuonna vielä kolmessa eri paikassa.

Tomaso Albinonin konsertossa lauteille pääsee oboesolisti Maria Seppä. Hän on tuttu näky Kamariorkesterin riveistä, mutta edellisestä isosta solistisesta tehtävästä orkesterissa on aikaa kymmenisen vuotta. Albinoni sekä Vivaldin Konsertto viululle, oboelle, jousille ja continuolle ovat hänelle hyvin mieluisaa soitettavaa.

– Vivaldi käyttää oboen mahdollisuuksia ehkä vielä monipuolisemmin kuin Albinoni, Seppä pohtii.

Pitkissä, virtuoottisissa linjoissa hengitystekniikan on totisesti oltava kunnossa.

Valentinin Konsertossa neljälle viululle solistiryhmässä soittavat Kentalan kanssa Kamariorkesterin kakkosviulistit Maria Pulakka, Teija Pääkkönen ja Saana Parviainen. Tähän Kentala sai idean Radion Sinfoniaorkesterin kanssa tehdystä työpajasta ja konsertista.

– Siellä solisteiksi tulivat puolivahingossa kakkosviulistit. Ajattelin, että sehän on hyvä idea. Kakkosviulu saa harvoin solistista soitettavaa, Kentala kertoo.

– Tämä on mahtava tilaisuus. Konsertossa on neljä tasavertaista solistia. Yksin edessä olisi ankeaa, mutta näin soitossa on yhteishenkeä, Pääkkönen sanoo.

Barokkimusiikissa viulistit pääsevät kadensseissa keksimään itse, miten he melodian koristelevat. Se poikkeaa orkesterin normaalista työstä, jossa kaikki on kirjoitettu nuotteihin.

Myös konsertin kuulokuva poikkeaa tavallisesta orkesterikonsertista, sillä jousien ja oboen lisäksi siellä kuullaan cembaloa ja luuttua.

Aurinkoista Italian puuhaa -konsertti Snellman-salissa perjantaina 21.2. kello 19.