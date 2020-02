Lukijan mielipide: Niinkuttelun rehottama Yleisradio – Kielemme köyhtyy tolkuttomasta totanoista ja puhe kuulostaa kiikunkaakuilta olematta oikein mitään.

Kotomaamme koko kuvassa äidinkieli on kalleinta, mitä meillä on, mutta kuinka kauniille kielelle on käymässä ja on jo käynyt pidemmän ajan kuluessa suusta suuhun kuultuna yhtälailla radiossa ja tv:ssä kuin keskinäisessä kanssa käymisessä kaikkiin kansan kerroksiin ja ikäluokkiin ulottuneena.

Käykö kauniille puhekielelle kuin kaunokirjoitukselle tai kirjakielelle ylipäätään tehokkuutta ihannoivassa digitaaliyhteiskunnassa?

Puhekieli ei ole kirjakieltä enempää kuin helppoheikin markkinakieltä, eikä kyse ole vain kielen muuttumisesta tai vieraantumisesta uudissanoineen, vaan puhekielen latistumisesta ja köyhtymisestä suuresti yleistyneen tolkuttoman totanoin niinkuttelun myötä. Puhe kuulostaa kiikunkaakuilta olematta oikein mitään.

Luulisi, että iänikuisesta niinkuttelusta olisi jo päästy, mutta ei. Puhetapa on syvään juurtunut perisuomalaiseen ottiatuota-mentaliteettiin lisääntyneestä koulutuksesta ja kanssakäymisestä huolimatta.

Mistä alin omaa toistuva kielikukkanen lie peräisin ja kuinka varhain, mutta ainakin sosiologian professori Eerik Allardt muistetaan 60-luvun ilmapiiristä priimusmoottorina, joka tavallaan niin kuin lievensi puhetulvaansa joka toisella sanalla asiassa kuin asiassa, mistä sitten puhuikin, helposti siinä sanottava hämärtyi.

Opetuslapsia on poikinut elämän kaikille ajoille ja portaisiin tohtoreista ja tutkijoista taitelijoihin ja kulttuurivaikuttajiin, aivan erityisesti kirjallisuuden ja teatterin saralla. Naisia siinä kuin miehiä, varhaisnuorista alkaen; pari kolmekin kertaa peräkanaa korvia raastavaa niinkuttelua.

Seura tekee kaltaisekseen, mutta kuinka on kouluopetuksen laita? Eihän oikeinkirjoituskaan enää suju, kuinka sitten puhekielen alkeetkaan? Opettajien ja oppilaiden on syytä kuunnella ja kuulustella toisia.

Niinkuttelu ei ole vierasta toimittajillekaan Facebookin pinnallistamassa mediassa. Radion ja tv:n vaikutus on selvästi havaittavissa Ylen kanavia myöten, mikä saattaa kuulostaa yllättävältä. Yleisradio puheilmaisun ja kansan sivistyksen vaalijana tunnetaan jo perinteiltään selväsanaisista toimittajista ja kuuluttajista, joita yhä muistetaan.

Mutta mitä (kaikkea) onkaan tapahtunut Ylen kanavilla? Olipa kuultavissa tai nähtävissä mikä tahansa puheohjelma haastattelusta keskusteluun ei voi välttyä ylettömältä niinkuttelulta loputtomine haasteineen.

En liioin olla kiinnittämättä huomiota toimittajien puhetapaan ääntämyksineen, äänensävyyn ja kuuluvuuteen. Kalle Haatasen ja Roman Schatzin kaltaisilla toimittajilla enempää kuin nariseva äänisillä naisillakaan ei olisi aikanaan ollut edellytyksiä radioon ainakaan ilman puheterapiaa.

Ei sillä hyvä, että Haatasen ja Schatzin maneerista ja takkuilevaa puhetyyliä hekotuksineen on kyllin kiusallista kuulla, koko ohjelma kadottaa tehonsa haastateltavien jatkuvan niinkuttelun vuoksi, olipa aihe kuinka kiinnostava tahansa.

Tottumus on toinen luonto, mutta eivätkö asiantuntijat itse huomaa tai tajua käyttävänsä tautofoniaa puhuessaan vai eivätkö ole riittävän selvillä asiasta tutkimuksensa tuloksista huolimatta. Kuulijaa alituinen toisto ainakin häiritsee.

Yleisradiossa riittää haasteita kerrakseen. Terveiset vain radio 1:n kanavapäällikölle sananvapauden nimissä.