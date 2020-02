Kohti Mestaruusliigan pudotuspelejä – Kokkolan Tiikerit hakee paluuta voittokantaan Loimun kustannuksella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Tiikereillä on vielä kahdeksan peliä Mestaruusliigan runkosarjaa jäljellä. Viidennen sijan käytännössä jo varmistanut joukkue pystyy käyttämään runkosarjan viimeisen kuukauden pudotuspeleihin valmistautumiseen.

– Sarjan loppu mennään kahden pelin viikkotahtia, jossa pelit rytmittyvät tasaisesti keskelle viikkoa ja viikonloppuihin. Nämä pelit ovat meille osa valmistautumista pudotuspeleihin, sanoo valmentaja Mikko Keskisipilä.

Keskiviikkona Hollihaassa Tiikerit hakee paluuta voittokantaan Raision Loimun kustannuksella. Paperilla homman pitäisi olla selvä, sillä Loimu on valahtanut pudotuspeliviivan huonommalle puolelle. Tosin Keskisipilä huomauttaa, että parhaimmillaan Loimu on hyvin puolustava joukkue.

– Keskinäisten peliemme perusteella ihmettelen Loimun sarjasijoitusta. Ainakin meitä vastaan he ovat pelanneet hyvin, mutta Loimun peli on ailahdellut eniten tämän sarjan joukkueista. Osaltaan se voi johtua siitäkin, että kokoonpanomuutoksia Loimussa on ollut paljon, Keskisipilä arvioi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokoonpanomuutoksiin lukeutuu mm. brassihakkuri Windson Ferreiran sopimuksen purku olkapäävamman vuoksi. Sen jälkeen hakkurin tehtäviin on siirtynyt yhdysvaltalainen keskipelaaja Blake Leeson.

– Aika paljon muutenkin Kappe on kokoonpanoa ja pelipaikkoja pyöritellyt, Keskisipilä huomauttaa Tiikereissäkin kauden passanneen valmentaja Kasper Vuorisen "pelikirjasta".

Joukkueet kohtaavat nyt neljännen kerran tällä kaudella. Raisiossa pelattiin kaksi viisieräistä ottelua, joista Tiikerit voitti jälkimmäisen runsaat kaksi viikkoa sitten. Joulukuussa Kokkolassa Tiikerit vei pelin puhtaasti 3–0.

– Viimeksi Tamir Hershko oli meitä vastaan pitelemätön ja teki 35 pinnaa, mutta sen jälkeen hänellekin on tullut vaisumpia pelejä, Keskisipilä sanoo israelilaisesta yleispelaajasta.

Tiikereiden keskipelaaja Rami Rekomaa odottaa keskiviikkoillan peliä hyvillä mielin.

– Kausi on mennyt hyvin, joten turha tässä on ryhtyä himmailemaan. Onnistumiset ovat tuoneet itseluottamusta myös pudotuspelejä ajatellen. VaLePa olisi tietysti toivevastustajani pudotuspeleihin, Rekomaa sanoo.

Loimun joukkueesta Rekomaa nostaa esiin australialaisen Trent O´Dean.

– Hän on yksi sarjan parhaista keskipelaajista, joka hallitsee sekä torjunnan että hyökkäyspelin, Rekomaa kehuu.