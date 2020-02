Keskipohjanmaa avaa verkkosivuillaan juttujen kommentoinnin: "Haluamme olla edistämässä keskustelua"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaa ryhtyy avaamaan juttuja lukijoiden kommentoitaviksi lehden verkkosivuilla ja ensimmäiset kommentit on jo julkaistu lehden verkossa.

Kommentoimaan pääsee joko omalla nimellä tai nimimerkillä. Ainoastaan tilaajat voivat jättää kommentteja juttuihin.

– Me haluamme olla edistämässä keskustelua ja siksi avaamme jutut kommentoinnille. Haluamme aidosti kuulla, mitä lukijat ajattelevat niistä asioista, joista toimitus jutuissaan kertoo. Tämä voi olla myös yksi tapa kehittää toimituksen tekemistä, taustoittaa Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas.

Hän toteaa, että kommentointi voi laventaa myös toimituksen asioiden käsittelytapaa. Lisäksi kommentteja voidaan hyödyntää toimituksellisissa sisällöissä ja kommentteja voidaan julkaista myös printtilehdessä.

– Kommenteilla voimme pyytää lukijoiltamme juttuideoita, samalla kun haastamme väkeä ottaman kantaa elämän isoihin ja pieniin asioihin. Kommentit voivat koskea vakavia yhteiskunnallisia ja toisaalta elämän pieniä, mutta äärimmäisen tärkeitä asioita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lähtökohtana on, että toimitus lukee etukäteen kaikki kommentit ennen julkaisua. Moderoinnilla ei haluta rajata keskustelua vaan pitää huolta siitä, että kommentoinnissa noudatetaan lakia ja keskustelu pysyy hyvien tapojen mukaisena.

– Harvoin tilanne on sellainen, ettei jostain asiasta voi sanoa, vaan kyse on siitä, miten se sanotaan. Tärkeää on, että ihmiset puhuvat, ja sanomisen rajat ovat lopulta varsin laajat, kun noudatetaan lakeja ja hyviä tapoja, Ojutkangas linjaa.

Toimitus kannustaa lukijoita ottamaan kantaa nimenomaan omalla nimellä avoimuuden vuoksi. Moderoinnin yhteydessä kommentteja voidaan editoida ja esimerkiksi lyhentää. Yöaikaan lähetetyt kommentit julkaistaan vasta aamulla.

Moderointia varten toimituksella on yhteiset periaatteet, joiden mukaan kommentit julkaistaan. Ohjeistus on kaikkien luettavissa Keskipohjanmaan verkossa kommentoinnin yhteydessä.

Aluksi kommentoitavaksi avataan muutamia verkossa julkaistuja juttuja päivittäin, mutta Ojutkankaan mukaan lähtökohta on se, että ennen pitkää valtaosa Keskipohjanmaan jutuista olisi kommentoitavissa.

– Toimitus päättää, mitkä jutut avataan keskustelulle eli kaikki jutut eivät ole automaattisesti kommentoitavissa. Esimerkiksi rikosuutisia ei avata kommentoinnille ollenkaan, koska ei ole meidän tehtävä toimia tuomarina rikosasioissa, Ojutkangas sanoo.