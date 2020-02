Fysiikan kaavasta se alkoi – Kokkolan yhteislyseon poikien salibandyjoukkueesta on kasvanut 600 jäsenen ja 21 joukkueen Nibacos

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kiitos lukion laajan fysiikan pitkästyttävän oppitunnin sai 1990-luvun puolivälissä nimensä sittemmin kokkolalaisen salibandyn lippulaivaksi noussut Nibacos.

Salibandya harrastaneet Kokkolan yhteislyseon toista luokkaa käyneet Ville Hietala, Ilkka Mäki ja Toni Paloaho selasivat aikansa kuluksi "Laaja fysiikka II"-oppikirjaa ja etsivät hakuammunnalla nimeä joukkueelle seuraavaa yöturnausta varten.

Pojat heittelivät kirjan sivu- ja rivinumeroita ja niin löytyi sähkökäämin kierrosten lukumäärän laskemiseen käytetty kaava. Ja loppu on historiaa, jota edelleen aktiivisesti Nibacoksessa kirjoittaa Toni Paloaho.

– Noin se suurin piirtein meni. Perustimme silloin joukkueen, kun halusimme pelata. Seura rekisteröitiin, kun halusimme mukaan virallisiin sarjapeleihin, Paloaho muistelee neljännesvuosisata myöhemmin Kampus-hallin ylätasanteella.

Alkamassa ovat kakkosdivarissa pelaavan edustusjoukkueen treenit, joita Paloaho valmentajana tietysti vetää. Vielä on aikaa jutella, kun kenttätasolla jatkuu seuran junnujoukkueen vuoro.

Oliko silloin 25 vuotta mielessä, että kaveriporukan joukkueesta voisi kasvaa tällainen seura?

– Ei tietenkään. Tämä on paljon enemmän ja sitä on ollut moni muu merkittävässä roolissa rakentamassa. Kieltämättä hätkähdin muutama vuosi sitten, kun Hollihaassa seuran joulutapahtumassa kaikki junnujoukkueet olivat koolla. Pysäytti, että "oho, onpa tästä tullut aika isoa".

Tänä päivänä Nibacoksen riveissä pelaa 21 joukkuetta tai ryhmää, jäseniä seurassa on noin 600, toimihenkilöitä runsaat 120. Noin 800 lisenssipelaajallaan Nibacos kuuluu maan 40 suurimman salibandyseuran joukkoon.

– Hyvältä näyttää. Liikutamme isoa joukkoa kokkolalaisia nuoria. Toivottavasti tästä joukosta kasvaa myös pelaajia, jotka nostavat seuran edustusjoukkueenkin ylemmäksi.

Paloaho eteni omalla pelaajaurallaan aina liigatasolle, jossa hän pelasi yhteensä kolme kautta: yhden Blue Foxissa ja kaksi SBS Porissa. Divarikausia on takana kuusi.

Pelaajaura Nibacoksessa päättyi pari kautta sitten, jonka jälkeen Paloaho siirtyi seuran edustusjoukkueen valmentajaksi.

– Sen kun tietäisi. Salibandy on vain vetänyt puoleensa, 42-vuotias Paloaho miettii vastausta kysymykseen, mikä on pitänyt miehen lajin parissa.

Tänä päivänä Nibacoksen perustajajäsen täyttää siis tehtäväänsä edustusjoukkueen valmentajana. Tavoitteena on edetä miesten kakkosdivarissa pudotuspeleihin ja sitä kautta ensi kaudeksi perustettavaan uuteen valtakunnalliseen Suomi-sarjaan, joka perustetaan kolmilohkoisena Divarin ja kakkosdivarin väliin.

– Suomi-sarja on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen. Se on sopiva väliporras ja tarjoaa lisää kovia pelejä. Samalla se madaltaa porrasta nousta Divariin. Mekin olemme viime kausina huomanneet, että nousu kakosdivarista on todella vaikeaa ja pitkän polun päässä, Paloaho sanoo.

Kun Nibacoksella on runkosarjaa pelaamatta vielä kolme peliä, seura on sarjassa pudotuspeleihin vievällä nelossijalla. Pleijaripaikan varmistaminen on mahdollista jo perjantaina, kun Himangan Pallo tulee vieraaksi Kampus-halliin. Peli on samalla seuran 25-vuotisjuhlaottelu.

– Edessä on jälleen yksi mielenkiintoinen paikallispeli, jossa tutut joukkueet panevat kaiken peliin. Eikä juhlapeliä kehtaa hävitä, Paloaho hymyilee.