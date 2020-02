Sieviläisen Scanfilin vakaa kehitys jatkui viime vuonna – Korona-virus aiheuttaa epävarmuutta jatkossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sieviläinen pörssiyhtiö Scanfil Oyj kasvatti liikevaihtoaan noin kolme prosenttia viime vuonna, ja myös yhtiön liikevoitto oli hyvä huolimatta siitä, että yhtiö teki siihen neljän miljoonan euron oikaisuerät. Ne koostuvat HASEC Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista sekä vuonna 2014 hankitun saksalaisen Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvästä konserniliikearvon alaskirjauksesta. Scanfilin keväällä 2019 ostaman saksalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti.

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 579,4 (563,0) miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 35,3 (37,8) miljoonaa euroa, joka on 6,1 prosenttia (6,7) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 28,1 (28,9) miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto oli 39,4 milj. euroa ja 6,8 prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Oikaistun liikevoiton kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta.

Hallitus esittää vuodelta 2019 maksettavaksi osinkoa 0,15 euroa/osake. Mikäli kevään yhtiökokous hyväksyy osinkoehdotuksen, Scanfil nostaa osinkoaan jo seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna.

– Strateginen tahtotilamme on päästä eteenpäin erityisesti Saksassa ja laajemmin Keski-Euroopassa. Alueen sopimusvalmistusmarkkina tarjoaa suuren kasvupotentiaalin Scanfilille: Saksan markkina pelkästään on noin nelinkertainen pohjoismaihin verrattuna ja valmistuspalveluiden ulkoistamisaste on yhä matala, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo toteaa katsauksessaan.

– Olemme hyvissä asemissa vuoden 2020 alkaessa. Saimme myös hyvän startin vuodelle ja tammikuussa toteutunut asiakaskysyntä vastasi odotuksiamme, Jokitalo sanoo.

Epävarmuutta kuluvaan vuoteen tuovat koronavirusepidemian aiheuttamat uhat erityisesti Kiinassa.

– Kiinan tehtaamme Suzhoussa ja Hangzhoussa käynnistyivät Kiinan uudenvuoden jälkeen 10. ja 11. helmikuuta reilua viikkoa alkuperäistä aikataulua myöhemmin, paikallisen viranomaisohjauksen mukaisesti, Jokitalo kertoo.

– Koronaviruksen leviämiseen liittyy vielä tuntemattomia riskejä, joilla voi olla vaikutusta asiakkaidemme kysyntään ja toimitusketjujen toimintaan myös pidemmällä aikavälillä. Alkuperäisen myyntiennusteen mukaan vuoden 2020 kokonaismyynnistä Kiinan osuuden odotetaan olevan noin 20 prosenttia, toteaa toimitusjohtaja Jokitalo.

Myös Konsernin rahoitusasema on vakaa. Konsernitaseen loppusumma oli 340,0 (303,8) milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 21,1 (10,1) miljoonaa euroa, joka on 3,6 prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät HASEC Elektronik GmbH:n, nykyisin Scanfilin Electronics GmbH, osakkeiden hankintahinnan 10,3 milj. euroa ja muuten ovat pääosin kone- ja laitehankintoja.