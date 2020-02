Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholammilla sijaitsevassa Sateenkaaren päiväkodissa oli Ruususten osaston aikuisten vuoro esittää lapsille lyhyt adventtinäytelmä. Ideaa ei ollut, mutta kun radiossa alkoi soida Lehmän joulu -niminen lasten joululaulu, Linnea-lehmä tuli maailmaan.

Näin kertoi Minna Vörlin kirjansa ”Kotinavetan satuja” julkistustilaisuudessa Kannuksen kirjastossa.

Linnea-lehmä on alkanut elää omaa elämäänsä ja seikkailee nyt jo toisessa kirjassa. Kotinavetan saduissa on kuusi satua, joissa keskiössä on tunteet, ja samoissa kansissa on jokaisesta sadusta selkomukautettu versio.

– Selkokielessä pelataan päälauseilla. Fonttikoko ja riviväli on vähän isompi, ja vaikeille sanoille on yksinkertaisempi vastine. Vähän lyhyempiä teksteistä tulee myös, Minna Vörlin kertoo.

Vörlin on tehnyt selkoversiot itse ja käyttänyt molempia työssään ja opintoihin liittyvässä harjoittelussa. Hän oli huomannut, että selkokielisiä, tunnekasvatukseen sopivia satuja oli rajatusti saatavilla.

– Molemmista on tullut hyvää palautetta. Selkosadut ovat hyvää luettavaa esimerkiksi maahanmuuttajalapsille, jotka opettelevat suomea toisena kielenä, tai lapsille, joilla on luku- ja kirjoitusvaikeuksia.

Kirjan etukäteen lukenut Mari Kerola kiitti sitä, miten vaikeitakin tunteita Kotinavetan saduissa käsitellään. Kirjassa yhden sadun esittivät Runoryhmä Herttaset ja Takalo-Raasakan koulun näytelmäkerho. Siinä ratkottiin äitinsä kanssa siivoamisesta riidelleen Sohvi-vasikan surua sadun avulla. Linnea-lehmä kertoi tuhatjalkaisesta, jolla elämä tahtoi mennä ohi kenkiä jalkaan laittaessa.

Kun jostain luopui, löytyi aikaa uusille elämyksille.

Kuvituksen Kotinavetan satuja -kirjaan on tehnyt Sanna Tunkkari. Tunkkari on Vörlinin sisko ja asuu Kaustisella, mutta on ottanut kuvitukseen aiheita myös Kannuksesta: Metsänpeitto-satu tapahtuu Partio Jylhän maisemissa ja siitä voi bongata myös Kannuksen korvenkävijöiden huivin.

Partioyhteyksien kautta Vörlin on löytänyt myös Satu Kivelän, joka on huovuttanut kirjan keskeisistä hahmoista Linneasta ja Onni-sonnista nuket. Niitä Vörlin on käyttänyt apuna esittäessään satuja töissä.

Kannuksessa Minna Vörlin työskentelee erityisopettajana Sateenkaaren päiväkodissa ja erityisluokka Pikkuhermannissa Toholammilla. Loppukeväällä hän siirtyy kokonaan Pikkuhermannin puolelle.

Aikaa on silti riittänyt kirjoittamiselle, kirjoittajapiirin opettamiselle sekä runo- ja näytelmäkerhojen vetämiselle.

– Joka ilta yritän kirjoittaa edes vähän. Koskaan ei tietenkään ehdi kirjoittaa niin paljon kuin on ideoita. Runoryhmä Herttasissa ja Takalo-Raasakan koulun näytelmäkerhossa minulla on omakin lapsi mukana ja se on harrastus itsellenikin. Kesällä joudun miettimään, mitä ehdin ensi syksynä enää ohjata, kun työnkuva muuttuu, Vörlin kertoo.