Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Päteviä erityisopettajia tarvittaisiin – Omalla alueella kouluttaminen helpottaisi rekrytointia

Keski-Pohjanmaallakin on pulaa pätevistä erityisopettajista. Myös varhaiserityisopettajia tarvittaisiin. Yliopistonopettaja Marjaana Leivo kertoo, että lähes joka viikko tulee kyselyitä luokanopettajilta mahdollisuudesta kouluttautua erityisopettajaksi. Samanlaista viestiä tulee rehtoreiltakin.

Ongelma ei ole yksistään koulujen vaan koko yhteiskunnan. Jos lapset ja nuoret jäävät ilman riittävää tukea, sillä on seurauksensa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa työskentelevä Leivo on huolissaan perusopetuslain turvaaman oppilaiden yhdenvertaisuuden puolesta. Hänen mielestään peruskoulun kyky tasata oppilaiden taustasta johtuvia eroja on murenemassa (KP 20.2.).

On helppo kuvitella, että yliopistonopettajan maalaama huolestuttava kuva suurista oppilasryhmistä ja avoimista oppimisympäristöistä, on todellisuutta. Kun yksittäisen oppilaan ääni hukkuu kiireeseen, se voi pienen ihmisen elämässä merkitä isoja mutkia elämään ja oppimispolulle.

Erityisopetuksen tarpeesta puhutaan usein peruskoulun yhteydessä. Apua tarvitaan myös myöhemmissä kouluvaiheissa. Ensi vuoden elokuussa lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat, joihin sisältyy opiskelijan oikeus erityisopetukseen. Joissakin lukioissa on kokopäivätoimisia erityisopettajan virkoja, mutta kaikkialle opettajia ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi Kannuksessa tarvittaisiin enemmän erityisopettajaresurssia, mutta päteviä ammattilaisia on vaikea saada.

Kokkolalla on pitkä historia erityisopettajien kouluttamisessa. Ensimmäisistä erityisopettajakursseista on yli kolmekymmentä vuotta. Sen jälkeen Kokkolassa koulutettiin vuosia erityisopettajia oman alueen ja koko Suomen käyttöön. Yliopistonlehtori Marjaana Leivo toivoo, että koulutus voitaisiin vielä joskus aloittaa uudelleen.

Opettajankoulutus vaikuttaa siihen, miten helppo tai vaikea päteviä opettajia on saada. Paikallinen yliopistotasoinen koulutus auttaisi paikkaamaan rekrytointiongelmaa. Opettajien lisäksi tarvitaan virkoja, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada ansaitsemansa ja tarvitsemansa tuki.