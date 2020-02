Outi Yli-Arvon kolumni: Jännittävä koulukevät Kannuksessa

Maanantaina viikon loman jälkeen menin tsekkaamaan koulun Wilma-viestit. Selvisi, että Kannukseen suunnitellun uuden Raasakan koulun sijainnista oli järjestetty kysely vanhemmille. Kyselyssä koulun sijainniksi oli tarjolla kolme eri vaihtoehtoista aluetta. Yksi niistä oli koulun nykyinen sijainti Siltakadulla. Toisena vaihtoehtona oli sijainti Takalon koulun läheisyydessä ja kolmantena Kitinkankaan alue lähiliikuntapaikkojen yhteydessä.

Tässä vaiheessa leukani loksahti auki, sillä olin ollut siinä uskossa, että koulu tulisi joka tapauksessa nousemaan suunnilleen nykyiselle paikalleen, jommalle kummalle puolelle Siltakatua. Toimittajana tein aiheesta juttua, jossa selvisi, että kaikki aiemminkin esitetyt rakennusvaihtoehdot koulun nykyisellä paikalla ovat voimassa, mutta tarkoituksena on kartoittaa myös täysin uusia vaihtoehtoja.

Kun sitten menin koululaisten vanhempana täyttämään kyselyä, ensimmäinen ajatukseni oli, että tietenkin sijainnin tulee olla nykyinen. Näin sieluni silmin paikalle nousseen viihtyisän ja ajanmukaisen rakennuksen, jonka yhteydessä on myös kirjasto. Siten kirjasto, jonka palvelut koen Kannuksessa aivan erinomaisiksi, olisi varsin keskeisellä paikalla paikkakuntaa. Kirjaston sijainti hyödyttäisi myös oppilaita ja opiskelijoita koko koulukeskuksessa. Toisaalta, paikka Kitinkankaalla lähellä liikuntamahdollisuuksia olisi upea. Oppilaat pääsisivät hyödyntämään eri oppitunneilla ympäristön suomia mahdollisuuksia ja liikkumaan luonnossa.

On hienoa, että asiassa kysytään vanhempienkin mielipidettä, sillä vaikuttaahan koulun sijainti myös perheiden arkeen. Toivottavasti asiassa on kuultu myös koulun henkilökunnan mielipiteitä, sillä heillä on varmasti varteenotettavia ajatuksia asiasta.

Luottamushenkilöillä ei tule olemaan helppo tehtävä päättäessään kevään aikana kouluhankkeen laajuudesta ja sen sijainnista. Kyse kun ei ole pelkästään yhdestä koulusta, vaan kokonaisuudesta, johon liittyy muun muassa paikkakunnan väestökehitys sekä muiden rakennusten elinkaari. Asiaa on tarkasteltava monelta kantilta, jotta päätös tulee olemaan koko Kannuksen kannalta paras mahdollinen. Toivon kuitenkin, että päätöksenteossa huomioidaan ennen kaikkea lapset.