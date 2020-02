Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan mielipide pysäköintialoitteesta: "Nyt viranhaltijoiden syyt ilta-, yö- ja pyhäpysäköinnin vapauttamiseen ovat olleet paikoin käsittämätöntä kuultavaa"

Keskipohjanmaa uutisoi 19.2.2020 Kokkolan kaupunginhallituksen palauttaneen taas vastauksen pysäköinnin ilta- ja yövapauttamista koskeneeseen valtuustoaloitteeseeni. Vastauksen laatiminen aloitteeseen on kestänyt jo pari vuotta ja sitä yritettiin tuoda kaupunginhallitukselle kuitattavaksi jo kerran aiemminkin. Vastaus myös tuolloin oli palautus valmisteluun.

Positiivista tämän kertaisessa vastausyrityksessa oli kiekollisuuden pidentäminen pääsääntöisesti kaksituntiseksi. Positiivista on myös se, että koko keskikaupunkia koskevasta maksullisen pysäköinnin periaatteesta oli valmistelussa luovuttu.

Asia on ollut valmistelussa jo vuosia ja toimintaympäristö on tänä aikana muuttunut niin, että maksullinen pysäköinti olisi Kokkolan keskikaupungille viimeinen kuolinisku. En myöskään usko, että suunnitelmat maksullisuudesta olisivat ikimaailmassa saaneet hallituksen tai valtuuston siunausta.

Monille kaupunkilaisille Kokkolan keskikaupunki on tärkeä paikka, jonka viihtyvyyttä ja elinvoimaa haluamme edistää ja mahdollistaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valitettavasti kaupungin omat toimet eivät ole aina tässä onnistuneet. Muun muassa kirjaston supistetut kesäaukioloajat, pysäköinninvalvonnan linjaukset tai kaupan keskittäminen Heinolan alueelle ovat ehkä tahattomastikin vieneet samalla keskikaupungilta vetovoimaa.

Nyt viranhaltijoiden syyt ilta- yö- ja pyhäpysäköinnin vapauttamiseen ovat olleet paikoin käsittämätöntä kuultavaa. En kaiveluistani huolimatta ole löytänyt vielä yhtäkään toista Suomen kaupunkia, jossa pysäköintiä valvotaan ja rajoitetaan myös öisin ja sunnuntaisin.

Tästä huolimatta tämän mahdottomuutta Kokkolassa perustellaan muun muassa lakaisu- ja aurauskaluston ja muun kunnossapidon näkökulmasta.

Oma lähtökohtani on se, että keskikaupunki on ihmisiä varten ja sekä liikenneuudistusta että pysäköintijärjestelmiä on kehitettävä siitä näkökulmasta, että uudistukset tukevat keskikaupungin elinvoimaa ja siellä asiointia ja viihtymistä. Jos teiden kunnossapito voidaan järjestää vapaasta sunnuntaipysäköinnistä huolimatta niin Tampereella, Oulussa ja Helsingissä kuin kaikilla Kokkolan kaduilla, jotka eivät ole kiekollisia, on sen onnistuttava myös Kokkolan keskikaupungin alueella.

Tiina Isotalus

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja