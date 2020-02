Hidasta elämää -sivuston toimisto on 1800-luvulla rakennetussa puutalossa Helsingin keskustassa. Sanna Wikström nauraa, että siellä on sen verran vilakkaa, että heillä kaikki käyttävät töissä villasukkia. Kuvassa Sannalla on lainasukat, Mia Sumellin hänen äidilleen tekemät.

Clas-Olav Slotte