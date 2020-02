Kokkolan sivistysjohtajan virkaan 18 hakijaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan sivistysjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä kahdeksantoista henkilöä. Nykyinen sivistysjohtaja Peter Johnson on ilmoittautunut jäävänsä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana. Hakijoiden kohdalla on mainittu vain nimi ja koulutus, sillä niin sanotussa nimettömässä rekrytoinnissa työhakemuksista on poistettu paikkakunta.

Alexandrova Saara peruskoulu, Anttila Markku filosofian maisteri (FM arvo), Hautaniemi Marika kasvatustieteiden maisteri, Jokiranta Ruut teologian maisteri, aineopettaja, Kainulainen Jussi Sakari kasvatustieteen maisteri, Kettunen Jari liikuntatieteen maisteri, aineopettaja, Leppä Jaana filosofian maisteri, Luoma Matti kasvatustieteen maisteri, Meriläinen Tomi liikuntatieteen maisteri, Mikkonen Jyrki kasvatustieteen maisteri, Niiranen Jarkko kasvatustieteen maisteri, Paananen Henry filosofian maisteri, Paasimäki Juha kasvatustieteen maisteri, Piippola Lasse Johannes filosofian maisteri, Rosnell Päivi filosofian maisteri, Sarkkinen Mika kasvatustieteen maisteri, Taarna Terho filosofian maisteri, Tiala Kati kasvatustieteen maisteri.