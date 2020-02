Next

– Täällä on kuin Lapin erämaissa, mutta nyt tämä paikka on uhattuna, sanoo pietarsaarelainen luonnonystävä Esa Fagerholm ja viittaa ympärillä avautuviin kallioisiin näkymiin. Pedersöressä on viriämässä suuren mittakaavan luontokiista.