Kylmäveriravureiden kohtaaminen Pariisissa oli H.V. Tuurin juhlaa – Halsuan Jetsu viihtyi oikein hyvin reissussa.

Kylmäveristen perinteinen tapahtuma on Pariisissa tältä vuodelta ohi. Vincennesin radalla ajettiin kaksi ravilähtöä, joihin osallistui neljä valjakkoa Suomesta ja neljä Norjasta. Ruotsalaisia ei tällä kertaa Ranskassa nähty.

Viime sunnuntaina ajettu ensimmäinen kylmäverilähtö oli Ossi Nurmosen valmentaman H.V. Tuurin näytöstä. Se karkasi Iikka Nurmosen ajamana kauas muiden edelle.

Halsualaisen Elsa Kanalan omistama Jetsu oli valmentaja Teemu Okkolinin ohjastamana kuudes. Omistajan puoliso Simo Kanala tiesi syyn hieman nihkeään menoon.

– Ori oli sunnuntaina tukkoinen, kun edellisestä startista oli aikaa. Ranskassa sitä ei ehditty ajamaan, vaan Jetsu tuli starttiin hoitaja Tiia Viljasen kävelytettyä sitä edellisinä päivinä. Toisesta kisasta voi odottaa vähän enemmän, Kanala arveli.

Torstaina ajettu toinen lähtö oli pitkälle edeltäjänsä kaltainen. Jetsu sai hyvän juoksun kolmannessa sisäparissa. Okkolin nosti ajokkinsa loppukurvissa kiriin, mutta sitten tuli lyhyt laukka pudottaen valjakon kuudennelle sijalle. Jetsun aika täyden matkan autolähdössä oli 24,8.

H.V. Tuuri otti toisen 8100 euron arvoisen voittonsa. Sen rattailla istui torstaina ranskalainen Eric Raffin. Norjalaiset Magnums Othello ja Brenne Banker tulivat muille totosijoille. Muista suomalaisista Kukan Tutu hylättiin ja Vinksa hyytyi seitsemänneksi.

Kanalat eivät lähteneet hevosen mukana Ranskaan, vaan seurasivat tilannetta kotoa Halsualta käsin.

– Hyvin siellä on kaikki mennyt. Puhelinlaskua ei ole ajateltu, kun ollaan oltu vähän väliä yhteydessä Okkoliniin. Jetsu on tykännyt olla Pariisissa. Ruoho on siellä vihreää ja Jetsun teki kovasti mieli päästä syömään.

Kanalat ja Okkolin tekevät nykyisin laajemminkin yhteistyötä. He omistavat yhdessä viisi hevosta. Teemu Okkolin opettaa varsat ajolle ja valmennustehtäviä jaetaan tilanteen mukaan. Kotona Halsualla on Simolla ja Elsalla juuri nyt kuusi suomenhevosta liikutettavana.

Vaikka Jetsulle ei voittoa Pariisista liiennyt, ei keskipohjalainen raviurheilu jäänyt tällä viikolla vaille menestystä Ranskassa. Kokkolalaisen Team Fantastiquen omistama ja Rainer Björkrothin valmentama Fighter Kiss nappasi ykkösrahat maanantaina Nantesin radalta.

Fighter Kiss voitti 3000 metrin montelähdön kilometriajalla 16,3.