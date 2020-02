Solvingilta laite junien siirtoon – Ranskan rautatieyhtiön uuden huoltoverstaan kuljetusjärjestelmä tulee Pedersören Sandsundista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pedersöreläisen Solvingin edustajat osallistuivat viime viikolla uuden teollisuuslaitoksen juhlaviin avajaisiin Pohjois-Ranskassa. Ranskan rautatieyhtiön uusi verstas on teknisesti viimeistä huutoa, ja osa tuota uutuutta on Solvingin kehittämä ja kokoama kuljetusjärjestelmä.

– Saimme tilauksen kesällä 2018, projektipäällikkö Matias Nygård kertoo.

– Joitakin esiselvityksiä olimme tehneet jo ennen sitä.

Varatoimitusjohtaja Andreas Björk pitää Ranskan rautateiden tilausta merkittävänä asiana Solvingille.

– Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 12 miljoonaa euroa, viime vuonna lähes 16 miljoonaa. Ainakin yhtä tärkeää on, että tämä uusi järjestelmä on avannut uusia ovia, vastaavaa on kyselty jo muistakin maista.

Andreas Björk, Matias Nygård ja Ullamay Borgmästars uskovat Solvingin uuden pyörätrukin sovellusmahdollisuuksiin. Heimo Riihimäki

Solving toimitti Ranskaan kaksi trukkiparia erikokoisten junien ja vaunujen siirtämiseen. Trukkiparit pystyvät siirtämään jopa 60 tonnin painoisia kuormia.

– Tällaiselle järjestelmälle on varmasti muitakin käyttösovelluksia kuin junien huolto, markkinointijohtaja Ullamay Borgmästars sanoo.

MikäSolvingin uusissa trukeissa on niin ihmeellistä?

– Perinteisesti junavaunut ja veturit on viety huoltoon raiteita pitkin, raiteet siis vedettiin sisälle huoltorakennukseen, Andreas Björk selittää.

Solving tunnetaan ilmatyynykuljettimista, ja yritys on aiemmin toimittanut ilmatyynyihin perustuvia junansiirtimiä muun muassa Hollantiin.

– Junaverstaassa ilmatyynyjen hankaluutena on tarvittava letkusto, vaunuja kun pitää kuljettaa melko pitkiä matkoja. Myös verstaan lattialle ilmatyynykuljetin asettaa kovat vaatimukset.

Solving keksi käyttää pyöriä, mikä on vaikeampaa kuin luulisi. Vaunut ja veturit pitää nimittäin kuljettaa niin, ettei niihin kohdistu suurta mekaanista rasitusta pituus- tai poikittaissuunnassa. Se taas vaatii erittäin suurta tarkkuutta siirtokalustolta.

Solvingin trukeissa on automaattinen veto- ja ohjausyksiköiden säätö, joka perustuu trukkiyksiköiden välisen etäisyyden mittaukseen.

– Trukeissa on myös älykäs hydrauliikka, joka kompensoi lattian lievää aaltoilua, Matias Nygård kertoo.

– Näin kuormalle ei aiheuteta mekaanista rasitusta siirron aikana.

Solvingilla on omat testipunnukset, 10 tonnia kappale. Heimo Riihimäki

Solving perustettiin 1977. Kuten nimi kertoo, yritys on erikoistunut teollisuuden ongelmien ratkaisuun.

– Asiakkainamme on useiden eri teollisuusalojen yrityksiä, Andreas Björk kertoo.

– Ensimmäiset ratkaisut tehtiin paperiteollisuudelle, sittemmin asiakkaina on ollut niin moottori-, ilmailu- kuin raskaan teollisuudenkin yrityksiä.

Muun muassa yleiseurooppalainen Aerobus on tilannut Solvingin laitteistoja.

– Laitteitamme on myyty 60 maahan eri puolille maailmaa, Andreas Björk laskee.

– Kyseessä voi olla ilmatyynykuljetin, jota työnnetään käsin tai sitten täysin automaattinen kuljetusjärjestelmä tai jotain siltä väliltä.

Solvingin laitteita ei siis valmisteta sarjatyönä.

– Tosin nyt on Saksan paperiteollisuudelta tullut isohko trukkitilaus, kahdesta trukkityypistä toista on tilattu 11 kappaleta ja toista 36 kappaletta.

Solving suunnittelee ja kokoaa kuljettimet itse, mutta osien valmistus teetetään alihankintana, osa alihankinnasta tapahtuu Pietarsaaren seudulla.

– Pystymme testaamaan kuljetusratkaisumme itse, Andreas Björk kertoo.

– Tällä hetkellä olemme kuitenkin vuokranneet testitilaa Rettigiltä. Tilauksia on paljon.