Kruunupyyssä juhlistetaan äidinkielen tärkeyttä – "Täällä ennakkoluulot karisevat ja tapahtuma on hyvä sillanrakentaja", toteaa opettaja Minna Rasmus

Kruunupyyssä juhlistetaan perjantaina kansainvälistä äidinkielen päivää. Kvarnenin kansanopistolla ja kansalaisopistolla on esillä siellä opiskelevien opiskelijoiden 20 eri äidinkieltä.

Tapahtumaan saapuu noin 150 kruunupyyläistä alakoululaista.

– Jokaisella kielellä on oma esittelypöytä. Esillä on lehtiä jokaisella äidinkielellä ja kulttuurit näkyvät myös opiskelijoiden pukeutumisessa. Koululaiset pääsevät kirjoittamaan ja lausumaan eri kielillä ja tekemään tehtäviä opettajien johdolla, Suomen kielen opettaja Minna Rasmus kertoo.

Opiskelijoiden järjestämässä show'ssa on runonlausuntaa, laulua ja musiikkia. Rasmuksen mukaan opiskelijat ovat innoissaan päivän järjestämisestä. Hän sanoo, että ulkomailta Suomeen muuttaneiden oma kielellinen identiteetti vain vahvistuu vieraan kielen opiskelun myötä.

– Kävijöiden kannalta on tärkeintä, että he saavat kosketuksen vieraaseen kulttuuriin. Täällä ennakkoluulot karisevat ja tapahtuma on hyvä sillanrakentaja, Rasmus toteaa.

Äidinkielen päivää on vietetty Kvarnenilla viime aikoina joka toinen vuosi.

Kvarnenin kansanopistopuolella järjestetään pitkäkestoista kokopäiväistä koulutusta kuten maahanmuuttajille suunnattua suomen ja ruotsin kielen opetusta. Oppilaitoksessa on myös ruotsinkielinen kymppiluokka. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa on kursseja kaikenikäisille.

Kvarnenin bangladeshilaiset opiskelijat kertovat äidinkielenpäivän historiasta näin:

”Me olemme kotoisin Bangladeshista ja meidän äidinkielemme on bangla. 73 vuotta sitten, kun meidän maamme oli osa Pakistania, päätettiin ettemme saisi puhua omaa kieltämme. Ihmiset Bangladeshissa olivat vihaisia ja järkyttyneitä.

Muutama vuosi myöhemmin opiskelijat alkoivat protestoida, jotta he saisivat puhua omaa kieltä. Mielenosoituksissa kuoli paljon ihmisiä ja vietämme tätä päivää heidän muistoksi."

UNESCO päätti vuonna 1999 aloittaa kansainvälisen äidinkielen päivän viettämisen joka vuoden helmikuun 21. päivä. Teemapäivällä juhlistetaan kielellistä monimuotoisuutta, monikielistä opetusta sekä muistutetaan äidinkielen tärkeästä roolista opetuksessa.

Päivän historia juontuu juuri Itä-Pakistanin kielikiistaan ja sitä seuranneisiin levottomuuksiin. Bangladesh itsenäistyi Pakistanista vuonna 1971 Intian tuella sodan päätteeksi.