Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Klikkaa mua uutena ruotsalaissarjana

Deitti. Ohjaus Jens Sjögren, 2020 Yle TV2 ti 25.2. klo 22.00/Areena ma 24.2.

Tv-sarjojen Silta ja Kylmäävä tapaus näyttelijä Maria Sundbom esittää Deitin sinkkuäitiä, joka ystävän painostamana laittaa tietonsa verkon seuranhakupalveluun.

Tuntuuko tutulta? Ruotsalaissarja perustuu Johanna Vuoksenmaan vuosina 2011-2014 MTV3-kanavalla esitettyyn suosikkisarjaan Klikkaa mua.

Minttu Mustakalliosta huolimatta en katsonut alkuperäistä sarjaa. Joudun siis lainaamaan: ”Huomaan hykerteleväni yhtä mittaa, dialogi ja hahmot ovat niin osuvia… Ella hakee taas toppatakissa lapsiaan entisen miehensä luota, hymyilee falskisti eksän nykyiselle ja marmattaa miehelle vastuuttomuudesta.” (HS 13.3.2014)

Ruotsalaisversioon on satsattu. Tämänkin Ellan arki on Ruotsin mittakaavassa kotoista, mutta kuvaus, lavastus ja näyttelijäntyö viimeisen päälle. Sara Kadeforsin käsikirjoittamat jaksot on luotu ”vapaasti” Vuoksenmaan aiheesta. Deitti kelvannee suomalaiskatsojille kiinnostavana uustulkintana tutuista kuvioista.

Tilanteet ja käänteet ovat herkullisen samaistuttavia, vaikkei katsoja olisi seuranhakusivustoilla ikinä käynytkään.