Nämä tekstit herättävät kuin sähköisku – Aura Nurmen toimittaman Voidaan puhua jossitellen -teoksessa on vankiloissa ja open mic -illoissa kerättyjä nuorten tekstejä

Aura Nurmi on tullut tutuksi etenkin lavarunoilijana. Hän on yksi Helsinki Poetry Connectionin perustajajäsenistä, ja nykyisin hän järjestää open mic -iltoja nuorille. Sieltä on peräisin osa Voidaan puhua jossitellen -teoksen materiaalista. Osa taas tulee vankiloista, joissa Nurmen puoliso Aleksis Salusjärvi pitää työpajoja.

Materiaali – runot ja rap-lyriikka – herättää tavalla, jota en ole pitkään aikaan kokenut. Millaisia kirjoittajia! Ja vaikuttavinta on se, että tekstit ovat totta. Kuten Nurmi itse sanoo, tekstit kertovat runouden eläväisyydestä sellaisessa todellisuudessa, jota kirjallisuus ei yleisesti tavoita.

Veitsi uppoaa erityisen syvälle Nata Karjalaisen tekstissä. Se kertoo luokkaeroista. Runossa kuvatut tytöt eivät ole koskaan käyneet ulkomailla, ja jo peruskoulussa se erottaa heidät muista. Kun isä tulee katkolta, kertoja pääsee ensimmäistä kertaa ravintolaan.

myöhemmin saan tietää et Rosso on vaan junteille, / ja onnellinen muisto tahrautuu painavasta häpeästä /

Lukemalla pääsee yliopistoon, mutta sielläkin tytöt erottuvat porukasta. Jälleen kaikki muut tietävät, millaisia pistorasioita missäkin päin maailmaa tarvitaan.

Puolueettomat humanistit kerskuvat korulausein, / seuraavana päivänä he ovat jo omia porvarillisia itsejään, nauramassa / teiniäideille, yhdyssanavirheille, amislaisille ilman häpeän hiventäkään.

Tekstien aihepiireissä kohtaa köyhyyttä, syrjäytyneisyyttä, erilaisuutta ja väkivaltaa. Yhden tekstin kertoja on joutunut 9-vuotiaana laitokseen ja nuorena takana on henkirikos.

vankila muutti minut / haluan olla normaali / haluan elää niin kuin ihminen

Vili Hämäläinen onnistuu rap-tekstissään kuvaamaan huumepiireissä kasvaneen pojan maailmaa. Ja Vaikka Kasperi-nimisen kirjoittajan tekstin kertojalla on takanaan väkivaltaa ja karmeita kokemuksia, teksti suunnataan silti äidille.

äiti mä en halua olla rosvo

Tällaisia tekstejä, niin suoria ja rehellisiä, ei tule usein luettua.

Voidaan puhua jossitellen ei ryve onnettomuuksissa, vaan se on armotonta ja suoraa realismia. Mutta mukana on myös toivoa. Ja niinhän se on, että muutokseen on aina mahdollisuus.

Tekstit eivät kuitenkaan ole valistavia, varoittavia esimerkkejä, vaan taidetta.