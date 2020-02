Kirja-arvio: Aura Nurmen Leijonapatsailla on hieno teos sekä aiheeltaan että muodoltaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjat. Aura Nurmi: Leijonapatsailla. Otava 2020.

Aura Nurmen esikoisrunokokoelma Villieläimiä (2016) sai Kalevi Jäntin palkinnon ja oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaana. Se kertoi turvattomista lapsista ja nuorista.

Vanhempien huolenpitoa kaipaisi vielä Leijonapatsailla -teoksenkin päähenkilö, 15-vuotias tyttö. Nurmi kuvaa sydäntä särkevästi lapsuuden ja aikuisuuden rajamaastoa.

Kunpa minun äitini heijaisi minua.

Mutta turvaa ei ole.

Kuljen sokeana rantapiennarta / poskessa äidin läimäyttämä meteli / kirvelevä haava, vaahteranlehden muotoinen /

Tässä ympäristössä poliisit ja lastensuojelun sedät ovat elämässä läsnä, huoli sisaruksista ja asioista, joita hyvin pärjäävissä perheissä kasvaneiden lasten ei tarvitse miettiä. Kaikki tiivistyy yksinkertaiseen kysymykseen; kuinka me selviämme.

Nurmi kirjoittaa taitavasti, niin, että kysymys ei jää A-studioksi vaan tuntuu syvällä sisällä.

Lapsuuden ja aikuisuuden rajamaaston toinen puoli näytetään Hangon rannoilla, tahmeissa laivakajuutoissa ja tanssilattioilla, joilla 15-vuotias tyttö on vapaata riistaa.

he laittavat kätensä rintsikoittesi alle / ja utelevat kuppikokoasi / ja isäsi itkee vuoksesi / ja äitisi vääntelee käsiään / narutoppien syy /

Nurmi tuo hyvin esiin sen, miten tavallista nuorten tyttöjen hyväksikäyttö oli ainakin ennen #metoo-aikaa. Kolmekymppiset miehet tietävät, että suhteesta voisi joutua vankilaan, mutta syyllinen on tietysti tyttö itse. Hän on oppinut kirjoista, miten naisen kuuluu toimia. Ei ole ketään, joka sanoisi muuta.

Leijonapatsailla -teos luokitellaan kaiketi proosarunoksi. Välillä siinä on selkeässä säemuodossa eteneviä jaksoja, välillä lähes suorasanaista tekstiä. Musiikkiviitteet kiinnittävät tekstin 1990-luvun loppuun.

Teos joka tapauksessa luo etenevän kertomuksen. Konfirmaation jälkeen päähenkilö tekee töitä laivasiivoojana ensin Hangossa, sitten Helsingissä.

sellainen työ, että pitää olla tosi pohjalla harkitakseen mitään vastaavaa, joku sanoo äidille jukeboxin kajossa.

Taukopaikka on ikkunaton, pimeä ja mustaksi maalattu betonimurikka aivan parkkihallin kyljessä.

Näistä lähtökohdista on oma onni taottava. Mutta lapsuuden kokemukset jättävät jälkensä.

Yhteiskunnallista näkökulmaa runouteen on kaivattu, ja on jo se on ansio, että valokeilaan nostetaan yhteiskunnan alaportaan väkeä. Mutta Nurmen teos on myös tekstinä hyvin kiinnostava, kielellisesti ja muodoltaan samaan aikaan tasapainoinen ja uudistava. Painavia aiheita tasapainottaa ja toisaalta korostaa keveys ja puhekielenomaisuus.

Kertomuksia huonosta taustasta, mielenterveysongelmista ja muista vaikeuksista on paljon. Se, mikä Leijonapatsailla -teoksessa on erityisen hienoa, on toivo. Me olemme selvinneet, muistuttaa Nurmi kansilehdellä.

Se on tärkeä viesti.