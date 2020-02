Retkiä on tarjolla 18 kappaletta, ja niillä voi tutustua esimerkiksi Amerikkaan suuntautuneeseen siirtolaisuuteen, Tankariin, kaustislaiseen viulunsoittoperinteeseen, Halkokarin kahakan tapahtumapaikkoihin sekä teolliseen historiaan suurteollisuusalueella.

Lauantaina on vuorossa retkipäivä, jolloin vieraiden on mahdollista tutustua järjestäjäkaupunkiin, Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja Pohjanmaan rannikkoon opastettujen puoli- tai kokopäiväretkien muodossa.

Nelipäiväisen tapahtuman avaa Kokkolan kaupungintalolla torstaina 13.8. järjestettävä asiantuntijaseminaari. Puheenvuoroja on luvassa esimerkiksi kauppamerenkulusta, Anders Chydeniuksesta ja kansanmusiikin elävästä perinnöstä.

Neuvottelut kotiseutupäivien järjestämisestä aloitettiin kolme vuotta sitten ja valmisteluja on tehty aktiivisesti noin vuoden ajan.

– Poikkeuksellista on myös kaksikielisyys ja mukana järjestelyissä on Suomen Kotiseutuliiton lisäksi myös Finlands svenska hembygdsförening.

– Kun puhutaan aineettomasta kulttuuriperinteestä, on Keski-Pohjanmaalla tietysti musiikki vahvasti esillä. Esille nostetaan myös kaupungin historiaa ja vuosisatoja elettyä elämää.

Juhlavuotta viettävän Kokkolan ohjelmatarjonnassa on huomioitu alueen historia, kulttuuri ja keskipohjalainen omaleimaisuus. Elävä kulttuuriperinne on näkyvästi esillä ja konkreettisin esimerkein edustettuna.

– Kokkolan juhlavuodelle haluttiin tapahtumia, jotka houkuttelevat laajasti väkeä ympäri Suomea kaupunkiin ja, jotka tuovat Kokkolaa esiin. Tämä jos mikä on sellainen, toteaa Purontaus.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Päivien tarkoitus on kasvattaa kotiseututyön arvostusta ja esitellä järjestäjäaluetta.

– Virallisia delegaatteja odotamme Kotiseutuliiton vuosikokoukseen noin 250-300. Luvassa on myös kaikille suunnattua kulttuuriohjelmaa, jonka toivomme tavoittavan tuhansia ihmisiä, kertoo Kokkolan kaupungin kulttuuritoimenjohtaja ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Sampo Purontaus.

Kokkolassa 13.-16. elokuuta järjestettävät Valtakunnalliset kotiseutupäivät on yksi kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden päätapahtumista.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät

Päiville osallistuu satoja Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun ystäviä lähiympäristöstä.

