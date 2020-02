Suomen suurin asekauppa tulossa – Hävittäjän pitää taistella vielä 2060-luvulla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hornetin seuraajan valinta on Suomen historian suurin asekauppa kymmenen miljardin euron hinnalla.

Veronmaksajien rahalla pitäisi saada vakuutus, joka estää Suomen joutumasta sotaan 2060-luvulle asti, toki yhdessä viisaan diplomatian kanssa.

Kun Puolustusvoimat nyt vuonna 2020 arvioi hävittäjien suorituskykyä, kyseessä on vain kalpea arvio koko hävittäjäjärjestelmän elinkaaren toteutumasta. Siksi suorituskyvyn arvioinnin yksi olennainen osa on tulevaisuuden kehittämispotentiaali.

Käyn ehdokkaat yksi kerrallaan läpi tästä näkökulmasta.

Eurofighter Typhoon on läntisen Euroopan yleisin hävittäjä, mutta se on jäämässä kotimaissaan Britanniassa ja Italiassa kakkoskoneeksi F-35:n taakse lähivuosina. Britannia-johtoinen Tempest-hanke asettaa kysymysmerkin kehityspotentiaalille.

Dassaultin Rafale on taatusti tärkeä Ranskalle, mutta kysymysmerkki on, kuinka kauan ja kuinka sen myynti sujuu jatkossa. Ranska on FCAS-häivehävittäjähankkeessa Saksan kanssa, mikä syö Rafalen kehityspanoksia.

Saabin uusi Gripen on saatu kaupaksi vain Brasiliaan ja tilauksia on sata Ruotsi mukaan lukien. Nyt ei vielä tiedetä nykyisenkään hävittäjän ominaisuuksia, sillä kone ei ole operointivalmis.

Boeingin Super Hornetin tuotanto on viilenemässä, mutta sen tulevaisuuspotentiaali perustuu elektronisen sodankäynnin hävittäjään Growleriin ja sen kehittämiseen.

Vain yhdellä hävittäjävalmistajalla on tässä vaiheessa esittää uskottava ohjelma 2060-luvulle asti. Lockheed Martinin häivehävittäjä F-35 Lightning II on Yhdysvaltain ilmavoimien ja sen länsiliittolaisten tuleva hävittäjä, jonka tuotanto jo nykyvarauksilla on jatkumassa ainakin 2040-luvun lopulle. Kun muita hävittäjiä on 2040-luvulla käytössä enintään satoja, F-35 yltää jopa yli kolmeen tuhanteen.

F-35 ei kuitenkaan ole ongelmaton. Häiveteknologia antaa nyt taistelussa valtavan edun, mutta se voi tulevina vuosikymmeninä pienentyä.

Ilman häive-etua hävittäjä olisi liikehtimiseltään keskitasoa, tosin yhä tehokkaalla tiedonjaolla, aseistuksella ja elektronisen sodankäynnin kyvyllä varustettu.

F-35:n kehitysnäkymät ovat taatut, mutta käyttöhinta voi Suomen kannalta olla kova.

Toisaalta, onko ilmavoimilla vaihtoehtoja? Poliittiset tuulet eivät välttämättä anna periksi uutta kymmenen miljardin euron kauppaa myöhemmin.

Ainoa kuviteltavissa oleva laastarivaihtoehto voisi olla nyky-Hornetien pitäminen ja esimerkiksi kymmenen F-35:n tai Growlerin tilaaminen, millä voisi ostaa aikaa valinnalle.

Vanhojen Hornetien varaosatilanne todennäköisesti heikentyisi radikaalisti.

Valinta on tehtävä, mutta mikään vaihtoehto ei ole riskitön.