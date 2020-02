Maakunnan museoiden asialla – K. H. Renlundin museo Kokkolasta nimitettiin Keski-Pohjanmaan alueelliseksi vastuumuseoksi vuodenvaihteessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan maakuntamuseona aikaisemmin toiminut kokkolalainen K. H. Renlundin museo on ollut vuoden 2020 alusta asti alueellinen vastuumuseo. Nimitys liittyy museolain uudistukseen, jossa maakuntamuseojärjestelmä purettiin. Maakuntamuseoiden sijasta nykyisin on alueellisia vastuumuseoita: yhteensä 32.

Vuosi sitten 20.2. mennessä piti lähettää hakemus Museovirastoon, joka koordinoi hakemusta. Hakemusta varten piti tehdä suunnitelma, miten mitäkin osa-aluetta aiotaan hoitaa.

– Toukokuussa kävimme neuvottelut, ja tuli joitakin täydennyksiä suunnitelmaan. Museovirasto teki lausunnon, jonka perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti nimityksen, maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä hahmottelee hakuprosessia.

– Toimimme koko Keski-Pohjanmaan alueella. Meidän pitää raportoida Museovirastoon sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuosittain henkilötyövuosista eli siitä, kuinka paljon käytämme työaikaa alueelliseen vastuumuseotehtävään. Vuonna 2023 on arviointi, johon tosin sisältyy myös muitakin indikaattoreita kuin henkilötyövuodet. Siinä arvioidaan, miten olemme työmme hoitaneet eli ansaitsemmeko meille tähän tehtävään annetun korotetun valtionosuuden, hän jatkaa.

– Käytännössä nimitys alueelliseksi vastuumuseoksi on pysyvä. Sitä kuitenkin tarkastellaan tietyin väliajoin, kulttuuriympäristöamanuenssi Jouni Mustonen vahvistaa.

Järvelä ei osaa sanoa, paljonko korotettu valtionosuus on euromääräisesti. Henkilötyövuosien mukaisesti valtionosuutta maksetaan 85 prosenttia vahvistetusta yksikköhinnasta. K. H. Renlundin museossa alueelliseen vastuumuseotehtävään on osoitettu 4,1 henkilötyövuotta.

Alueellinen vastuumuseo koordinoi Keski-Pohjanmaalla museoiden keskinäistä yhteistyötä. Koordinoitavia museoita on Järvelän laskujen mukaan viitisentoista.

Ei-ammatillisten museoiden neuvonta- ja ohjaustehtävät hoidetaan kuten edellisinäkin vuosina. Uusi tehtävä edellyttää kiinnittämään huomiota kolmeen muuhun osa-alueeseen.

Museoille ja kulttuuriperintötoimijoille on annettava neuvontaa ja ohjausta. Kulttuuriperinnön tallentamisessa ja digitoinnissa on oltava apuna. Alueellisten museopalveluiden ideointi paikallisten toimijoiden kanssa kuuluu niin ikään toimenkuvaan.

– Korostan, että te (paikalliset kulttuuritoimijat) olette oman kulttuuriperintönne parhaita asiantuntijoita. Meidän tehtävämme on tukea teitä sen (kulttuuriperinnön) esilletuonnissa ja säilyttämisessä, Järvelä puhui perjantaina Kraatarin talossa Kaustisella järjestetyssä infotilaisuudessa.

Alueellisen vastuumuseon tehtävä tuo mukanaan osa-alueita, jotka eivät ole aiemmin olleet K. H. Renlundin museon harteilla. Uusia palveluita ovat arkeologinen kulttuuriperintötyö, vanhojen rakennusten korjaus- ja restaurointineuvonta sekä alueellinen taidemuseotyö.

Paketti on siis monipuolisempi kuin ennen. Poikkitieteellisyys eli osa-alueiden yhdistely on tavoitteena. Miltä kuulostaisi tapahtuma, jossa esiin rinnakkain pääsisivät vaikkapa arkeologia ja muinaistaide? Perjantaina ilmoille heitetty esimerkki hybriditilaisuudesta sai varovaisen myönteisen vastaanoton.

– Keski-Pohjanmaa on arkeologisesti erikoinen ja mielenkiintoinen alue. Nopean maankohoamisilmiön takia täällä on Suomen koko esihistoria edustettuna. Tätä on sanottu aikalaboratorioksikin. Ihmisen toiminnan jälkiä on ihan varhaisesta kivikaudesta nykypäivään, arkeologi Lauri Skantsi esitelmöi tohkeissaan.

Kenties tällainen tapahtuma toteutuu. Kansa puhuu, ja sen mukaisesti toimitaan.

– Tämän vuoden tärkein missio on luoda verkostoja ja tulla tapaamaan ihmisiä maakuntaan. Voisimme yhdessä kartoittaa tarpeita ja muotoilla palveluja. Mennään maakunnan tarpeiden mukaan – ei niin, että tuomme palveluita maakuntiin, aluetaideamanuenssi Anniina Kiiskinen linjaa.