Soiten hallituksen kokouksessa päästiin iloitsemaan siitä, että potilasvahinkojen määrä on pienentynyt.

– Paitsi että potilasvahinkojen määrän lasku on hieno asia ensisijaisesti inhimillisesti mitattuna, niin se on sitä myös talouslukujen valossa. Todettava on ääneen, että Soitessa tehdään laadukasta ja potilasturvallista työtä, sanoo Minna Korkiakoski-Västi.

Potilasvakuutusvelka jää kaksi miljoonaa euroa pienemmäksi kuin aiemmin juuri siitä syystä, että vahinkojen määrä on vähentynyt.

Huhtikuun alusta Soiten matkapalvelukeskus eli entinen kyytikeskus muuttuu 24/7 ympärivuorokautiseksi. Myös aiemmin palvelu on ollut jatkuvaa, mutta se on hoidettu eri väylää pitkin. Huhtikuun alusta saakka Soite ostaa ostopalveluna toiminnan FCG Smart Transportation Oy:ltä, samoin kuin muunkin ostamansa matkapalvelut. Muutos ei näy asiakkaalle oikeastaan mitenkään. Rahallisesti se kustantaa Soitelle 7000 euroa vuodessa.

Soiten hallituksen kokouksessa käsiteltiin myös tehostetun palveluasumisen kilpailutusta. Hankinnassa kilpailutetaan Kotirannan, Harjukodin, Emeliehemmetin ja Sandbackan 157 ulkoistettavaa paikkaa, niille olisi löydettävä palveluntarjoaja.

Päätöksiä asiasta tehtäneen seuraavassa kokouksessa 9.3.

– Parasta aikaa kartoitamme ilmoitusten sisältöjä ja ylipäätään sitä vastaavatko palveluntarjoajat edes siihen mitä tavoittelimme, summaa Soiten toimitusjohtaja.

Tehostetun palveluasumisen muuttaminen yksityiselle puolelle ei käy nopeasti. Tarjousaika palveluntarjoajille päättyi tammikuun lopussa, mutta näillä näkymin tarjousten määrä ei ole ihan tyydyttävällä tasolla. Tarjouksia on jätetty vähänlaisesti.

– Seuraavaksi käsittelemme sen ovatko tarjoukset ylipäätään laadullisia ja luotettavia, kertoo Korkiakoski-Västi.

Kunhan uudet palveluntuottajat /yritykset saadaan valittua, niin ihan nopeasti ei toiminta välttämättä käynnisty. Optimistisimmat arvioivat, että uudet toimijat käynnistävät jo pääsiäisen tietämillä, epäileväisemmät pohdiskelevat, että ylipäätään kesän ajan työväen saanti on hiukan hankalaa.

– Tietysti se on uudesta toimijasta kiinni kuinka nopeasti he pääsevät aloittamaan ja onko heillä esimerkiksi henkilöstö sekä tilat valmiina. Soiten sisälle olisi hyvä saada rauha, sillä nyt on pitkään pidetty vakansseja avoinna, että halutessaan ulkoistettavissa paikoissa työskentelevät Soitelaiset saavat Soiten sisältä paikan, jos he eivät siirry uuden toimijan kirjoille, sanoo Korkiakoski-Västi.

Ulkoistettavissa hoivakodeissa työskentelee noin sata soitelaista. Jokaisen heistä kanssa käydään jatkosta neuvottelut. Tarvittaessa jokaiselle heistä löytyy Soiten sisältä työpaikka, lupaa toimitusjohtaja.

Perjantaina pidetyssä hallituksen kokouksessa käsiteltiin myös ylipäätään tehostetun palveluasumisen kriteeristöä. Eli millä mittareilla ammattilaiset mittaavat tehostetun hoidon ja hoivan tarvetta. Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski- Västin ensisijainen toive on se, että koko Soiten alueella on luotettavat mittarit millä palveluntarve mittaroidaan. Sekä se, että eri alueilla ei toimittaisi eri tavoin.