Kommenttina ”Äänestäminen kannattaa” kirjoitukseen, Antti Savela (Kp 12.2.). ”Suomalainen paikallinen demokratia perustuu neljän vuoden välein pidettäviin kuntavaaleihin”.

En ole ollut aktiivinen poliittiseen toimintaan liittyvissä asioissa, kuntavaalien suhteen varsinkaan.

Äänestysaktiviteettini vaatimattomuuteen on syynsä: Oletan, että poliitikot ovat haluttomia puhumaan asioista selvin sanoin ja selkein kannanotoin. Miellän puolueiden ryhmäkurin rajoittavan yksilöpoliitikon toimintaedellytyksiä. Tosin, yksilön vakaumukseen pohjautuvan näkemyksen on mahdollista poiketa ryhmän yhteisestä päätöksestä.

Pidän myös politiikkaa kovienarvojen juttuna. Poliitikot rakentavat imagoaan erilaisin keinoin saadakseen näkyvyyttä. Kyseenalaisinkin tavoin. Ehkä noin on tapana toimia politiikassa?

Kuntavaalien lähestyessä sain sattumalta käsiini kirjan ” Kaksitoista vuotta politiikassa” (WSOY). Kirjoittanut Claes Andersson. Anderssonin pohdinnat herättivät mielenkiintoni äänestyskäyttäytymistä kohtaan.

Olen ajatellut, että äänestämättä jättäminen on myös poliittinen kannanotto. Vaan onko noin? Vastapainoksi omille ajatuksilleni siteeraan suoraan kirjasta: ”Joka sanoo inhoavansa poliitikkoja tai viis veisaavansa politiikasta, antaa vain poliitikoille entistä enemmän valtaa. Vallan lisääntyminen taas koituu niiden poliitikkojen hyväksi, jotka tuskin ryhtyvät tukemaan politiikasta irtisanoutuneita kansalaisia. Tosiasiassa passiivisuudella ja sillä, ettei joissakin vaaleissa viitsi antaa ääntään yhdellekään ehdokkaalle, on katastrofaaliset seuraukset juuri äänestämättä jättävälle itselleen”. ”Mitä vähemmän yhteisistä asioista välittää, sitä helpommin hyvinvoinnin romuttaminen käy. Toimiva demokratia on ainoa tae yhteiselle vastuunkantamiselle rakentuvan yhteiskunnan säilymisestä”.

Yhteiskunnallisista asioista joudutaan kuitenkin päättämään. Osin poliittisesti ja lain suomin oikeutuksin. Voi olettaa, että äänestämättömyys laajassa mittakaavassa ja pitkäkestoisuudessaan mahdollistaisi ajautumisen diktatuuriin hyvinkin helposti.

Astelen vielä lapsenkengin, mitä tulee ymmärrykseeni politiikasta ja sen luonteesta. Pidän aiheellisena perehtyä asioihin syvällisemmin. Kyseenalaistaa ajatuksiani, jotka kumpuavat tietämättömyydestä. Aluksi lähden liikkeelle äänestämällä kuntavaaleissa.