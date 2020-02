Thaimaan oppositiopuolueen lakkautus on takaisku maan demokratiakehitykselle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Thaimaan Twitter kuohuu. Etenkin nuoret demokratia-aktivistit ovat ärsyyntyneitä.

Perjantaina Thaimaan perustuslakituomioistuin lakkautti viime vuoden parlamenttivaaleissa kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi nousseen ”tulevaisuuspuolueen”, Future Forward -puolueen. Puolue oli etenkin nuorten koulutettujen kaupunkilaisten suosiossa.

Lakkauttaminen ei tullut yllätyksenä, sillä puolue on ollut suurennuslasin alla alusta asti. Sitä vastaan on nostettu kymmeniä syytteitä. Puolueen johtoa on syytetty muun muassa väärän tiedon levittämisestä ja maan vakauden vaarantamisesta.

Syynä lakkauttamiseen oli se, että puolue rikkoi vaalirahoitukselle asetettuja sääntöjä. Syy on sivuseikka, sillä oli lähinnä ajan kysymys, milloin puolueesta ja sen johtohenkilöistä halutaan päästä lopullisesti eroon politiikan kentällä. Puolueen johtaja ja perustaja, erittäin varakkaan suvun edustaja, liikemies Thanathorn Juangroongruangkit sai yhdessä 15 muun puolueen johtajistoon kuuluvan kanssa kymmenen vuoden kiellon pyrkiä mihinkään poliittiseen luottamustehtävään.

Maaliskuussa 2018 perustettu puolue kritisoi voimakkaasti erityisesti armeijan valtaa maan politiikassa ja taloudessa ja vaati armeijan vallan vähentämistä. Puolueen lakkauttaminen vahvistanee Thaimaan hallituksen asemaa. Thaimaan pääministeri Prayuth Chan-ochan on armeijan komentaja, joka johti Thaimaata hallinnutta sotilasjunttaa vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen.

Ajatus armeijan vallan vähentämisestä ei ole Thaimaassa uusi. Yrityksiä tähän on ollut viime vuosikymmeninä useita, mutta ne ovat kaatuneet siihen, ettei armeijaa vastustava taho ole riittävän suuri ja vaikutusvaltainen eikä esimerkiksi maan pääosin kiinalaistaustainen talouseliitti ole ollut hankkeen takana. Puolue nähtiin toivona demokratian vahvistumiseksi Thaimaan politiikassa. EU julkaisi heti lakkauttamisilmoituksen jälkeen lausunnon, jossa lakkauttamista kutsutaan ”taka-askeleeksi” Thaimaan politiikan pluralismille.

Future Forward -puolue vaati demokratiaa, mutta ei tarkkaan määritellyt, olisiko kyseessä demokratia kuninkaan rinnalla niin, että kuningas olisi edelleen maan johtaja. Kuningashuonetta ja monarkiaa koskeva kritiikki on Thaimaassa erittäin herkkä aihe maan vahvan majesteettirikoslain vuoksi.

Kielto osallistua politiikkaan kymmeneen vuoteen tuskin tuli yllätyksenä puolueen johdolle. Haastatellessani johtohenkilöitä Bangkokissa syksyllä 2018 jokainen heistä myönsi tietävänsä toiminnan riskit mahdollisia vankeustuomioita myöten.

