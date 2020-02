Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Johtopaikoilla käy kuhina, kun kunnanjohdolla on lähtöhaluja ja Helsinki houkuttelee osaajia

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnissa ja muissa yhteisöissä näyttää olevan meneillään johtajien vaihtoviikot. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja lähtee yliopistotöihin Helsinkiin. Risikko valittiin viime viikolla Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n toiminnanjohtajaksi. Tehtävä on hieno Risikolle itselleen, mutta lähtö on menetys muillekin kuin yliopistolle.

Samaan kaupunkiin on lähdössä Kokkolanseudun Kehitys Oy:n, Kosekin toimitusjohtaja Anne Pesola aloittaessaan työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijana.

Keskipohjanmaa uutisoi viikko sitten myös siitä, että Kannuksen kaupunginjohtajan virka tulee julkiseen hakuun ja muuttuu samalla määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuosia tehtävää hoitanut kaupunginjohtaja Terttu Korte ei ole ilmaissut julkisesti, aikooko hakea, mutta perjantaina päättyneessä Seinäjoen kaupunginjohtajahakijoiden joukossa on Kortteenkin nimi.

Kannukseen Korte tuskin jättää hakemustaan, koska julkinen haku merkinnee sitä, että Kannuksessa on päätetty vaihtaa kapteenia. Seinäjoen kaupunginjohtajaksi on jättänyt hakemuksensa myös Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, joka on johtajapestissään kokenut muutakin myrskyä kuin Kalajoen merituulesta johtuvaa.

Eikä tässä kaikki. Kokkolan pitkäaikainen sivistysjohtaja Peter Johnson jää eläkkeelle ja uutta sivistyspuolen pomoa valitaan parhaillaan. Hakijakandidaatteina on useita tuttuja nimiä. Pietarsaaren suomenkielinen koulutoimenjohtaja Juha Paasimäki hakee Kokkolan paikkaa. Niin tekee myös Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston rehtori Päivi Rosnell. Myös Pietarsaaressa saatetaan tarvita kohta kaupunginjohtajaa, sillä Kristina Stenman tavoittelee tosissaan yhdevertaisuusvaltuutetun tehtävää.

Johtajapaikat ovat tuulisia ja harva kertoo julkisesti, miksi haluaa vaihtaa työpaikkaa. Tosiasia on myös se, että uran tekemiseen kuuluu uusien ja kiinnostavien tehtävien hakeminen. Vanhassa ei tarvitse olla mitään vikaa, vaikka haluaa kehittyä ja edetä. Aina uusi työ ei löydy omalta kotiseudulta.

Hyvä on kuitenkin arvioida, onko johtajakierto vain sattumaa vai onko pitovoimassa jotakin vikaa ja mitä sille pitää tehdä. Sopii toivoa, että auki tuleville paikoille saadaan päteviä tekijöitä ja ettei osaajia päästetä noin vain pois maakunnasta. Monet ihmiset ovat tärkeitä omassa yrityksessään. Lisäksi heillä on parhaimmillaan kiinnostusta ja vaikutusvaltaa kehittää koko seutua.