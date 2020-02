Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Onko valtuustoaloitteissa järkeä nykyisillä käsittelyajoilla?

Kun tutkii aloitteiden käsittelyyn käytettyä aikaa Kokkolassa, voi miettiä, onko niiden tekemisessä mitään järkeä. Keskustelu valtuustoaloitteiden käsittelystä alkoi oikeastaan pysäköintiasioista. Valtuuston puheenjohtajan, valtuutettu Tiina Isotaluksen (sd.) aloite kaupunkikeskustan pysäköinnin järkevöittämisestä on kulkenut vuosien tien. Toistaiseksi turhaan.

Pitkiä käsittelyaikoja on toki muidenkin aloitteiden kohdalla. Siinä vaiheessa, kun puhutaan vuodesta ja ylikin, voi kysyä, ollaanko kuntalaisten asialla. Kysymyshän on siitä, valtuutetut kuuntelevat kaupunkilaisten ajatuksia ja toiveita ja toimivat niidenkin mukaan. Se on selvää, että viranhaltijoiden tehtävänä on tehdä arviota aloitteiden tolkullisuudesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) sanoo, että aloitteen pitäisi olla käsittelyssä vuoden sisällä. Herlevi vastuuttaa asiassa myös valtuutettuja. Hänen mukaansa viranhaltijoita on hyvä evästää tulevien aloitteiden suhteen valtuustoinfossa. Valtuutetut voisivat infoihin osallistua enemmänkin, patistelee Herlevi (KP 24.2.).