Italiassa tapahtumia on peruttu ja kymmeniä tuhansia ihmisiä eristetty koronaviruksen takia – tartunnan saaneita yli 50

Kiina ilmoitti uusien koronavirustartuntojen ja kuolemantapausten vähentyneen voimakkaasti lauantaina. Uusien tapausten määrä kuitenkin kasvoi muualla maailmassa. Tilanne paheni etenkin Etelä-Koreassa, Iranissa, Italiassa ja Libanonissa.

Kiinalaisviranomaisten mukaan Manner-Kiinassa vahvistettiin perjantaina 397 uutta koronavirustapausta, mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisenä päivänä. Vielä torstaina uusia tapauksia vahvistettiin 889.

Kiina on ilmoittanut Maailman terveysjärjestö WHO:lle yhteensä 75 569 tartuntaa ja 2 239 kuolemantapausta. Kiinan ulkopuolella virus on levinnyt noin 26 maahan ja aiheuttanut parinkymmenen ihmisen kuoleman.

Euroopan maista koronavirustilanne on pahin Italiassa, jossa oli lauantai-iltaan mennessä vahvistettu 51 koronavirustapausta. Ennen perjantaita vahvistettuja tapauksia oli vain kolme.

Maassa kuoli lauantaina toinen ihminen koronaviruksen takia. Kuolleet ovat 77-vuotias nainen, joka löytyi menehtyneenä kotoaan Milanon eteläosissa, ja 78-vuotias mies, joka kuoli Padovan kaupungissa.

Tapauksista iso osa on havaittu Lombardian alueella Pohjois-Italiassa, jossa useita tapahtumia, kuten sunnuntain messut ja jalkapallo-ottelut on peruttu sekä koulut ja kaupat suljettu viruksen takia. Milanossa ei ole vielä yhtään vahvistettua tapausta.

Alueella asuu noin 50 000 asukasta. Viranomaiset ovat ohjeistaneet paikallisia ihmisiä pysyttelemään kodeissaan.

Virus lähti leviämään pienestä Codognon kaupungista, jossa Lombardian ensimmäistä tartunnan saanutta potilasta hoidettiin. Potilas oli 38-vuotias mies, joka sairastui pian sen jälkeen, kun hän oli tavannut Kiinassa vieraillutta ystäväänsä.

Italialaisviranomaiset kertoivat Reutersille, että kaikki tartunnan saaneet ovat ihmisiä, jotka ovat helmikuun 18. ja 19. päivän aikana olleet kosketuksissa Codongon sairaalaan tai päivystykseen.

Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoi lauantaina, että maan hallitus harkitsee lisätoimenpiteitä koronaviruksen takia. Italian terveysministeriö on pyytänyt, että koronavirusalueilta Kiinasta Italiaan saapuvat ihmiset pysyisivät kotona tarkkailussa.

Italia oli euroalueen ensimmäinen maa, joka lakkautti kaikki suorat lennot Italian ja Kiinan välillä. Päätös syntyi pian sen jälkeen, kun kahden Wuhanista Italiaan matkustaneen turistin vahvistettiin sairastuneen koronavirukseen Roomassa tammikuun loppupuolella.

Etelä-Koreassa uusien tartuntojen määrä kaksinkertaistui lauantaina. Tartuntoja on nyt yhteensä 433. Luvun pelätään kasvavan vielä merkittävästi.

Elektroniikkajätti Samsung kertoi lauantaina, että sen tehtaalla Etelä-Koreassa on havaittu yksi koronavirustapaus. Gumin kaupungissa sijaitsevalla tehtaalla valmistetaan mobiililaitteita. Tapauksen takia koko tehdas on suljettu maanantaiaamuun saakka. Samsung Electronics on maailman suurimpia älypuhelinvalmistajia.

Samsung on eristänyt työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tartunnan saaneen kanssa, ja heidät on tarkoitus testata viruksen varalta mahdollisimman pian.

Koronavirus lähti leviämään Daegun kaupungissa kirkon seremoniassa, jossa yksi tilaisuuteen osallistuneista oli sairastunut virukseen. Sen jälkeen yli tuhannella tilaisuuteen osallistuneella on havaittu flunssankaltaisia oireita.

Iranin ensimmäiset koronavirustapaukset vahvistettiin tällä viikolla. Lauantaihin mennessä tapausten määrä oli noussut 29:aan ja kuolleita oli kuusi.

Japani vahvisti lauantaina 14 uutta tapausta. Koronaviruksen leviäminen Japanissa on herättänyt kysymyksiä siitä, voiko virus vaikuttaa Tokion olympialaisiin, jotka on tarkoitus järjestää tänä vuonna heinä–elokuussa. Järjestäjät ovat lykänneet vapaaehtoisten kouluttamisen aloittamista varotoimenpiteenä.