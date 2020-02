Perjantaina, (21.2.) kansainvälisenä äidinkielen päivänä tuli taas niin voimakkaana mieleen sana äiti, että oli purettava tunnetta muille. Vietettiin hyvää synnyttäjänkielen päivää. Tuleekohan teiltä, hyvät lukijat, sympatiaa pahaa oloani kohtaan?

Maailman kauniimpana sanana on pidetty sanaa ÄITI ja olen siitä samaa mieltä. Nyt arvoisa tasavaltamme hallitus on aikeissa korvata tuo maailman kaunein sana sanalla ”synnyttäjä”. Mihin tällä pyritään? Sanovat, että sana synnyttäjä on iso askel kohti sukupuolineutraaliutta. En ymmärrä tuota. Emme me miesparat pysty synnyttämään, kyllä sen tehtävän suorittavat edelleen naiset, nimestään huolimatta. Ei siis ”synnyttäjä” ole yhtään sen sukupuolineutraalimpi kuin ”äitikään”.

Äitiyttä on maassamme arvostettu ja arvostetaan hyvin korkealle. Sanotaan, että se on ihmiselle parasta mahdollista. Äitiyteen kuuluu paljon muutakin kuin synnyttäminen. Siihen sisältyy hellyyttä, rakkautta, iloa ja surua jne. ”Synnyttäjä” on tekninen, suorittamista kuvaava sana. Se romuttaisi kauniin sanan ”äiti”. Äitienpäiväkin siirtyisi historiaan, koska synnyttäjänpäivä koskisi paljon pienempää joukkoa kuin äitienpäivä.

Maassamme on paljon adoptiovanhempia ja todennäköisesti lisääntyy mm. pakolaisleirien purkautuessa. Miksi kutsuttaisiin adoptiolasten vanhempia, kun ei äiti eikä synnyttäjä sovi? ”Vanhempi” taas on komparatiivimuoto sanasta vanha. Lasten suusta voisi kuulua: Minun miespuolinen vanhempani on vanhempi kuin sinun naispuolinen vanhempasi. Miksi ei kelpaa: Isäni on vanhempi kuin äitisi.

YK:n lasten oikeuksien julistuksessa sanotaan, että jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin. Tätä lasten oikeutta on jo lainsäädännöllisestikin Suomessa mitätöity ja lisää ollaan tekemässä. Kenen asialla lainsäätäjämme ovat, ei ainakaan lasten! ”Lapset ensin!” ymmärretään nykyään muodossa ”aikuisten mukavuus ja mielihalut ensin”.

Yhteiskuntamme perusarvot ovat kauan perustuneet kristillisiin arvoihin: kunnioita Jumalaa, kunnioita vanhempiasi, kunnioita muita ihmisiä, älä varasta, älä valehtele, älä himoitse toisia ihmisiä tai heidän omaisuuttaan jne. Näiden arvojen murtaminen on ohjannut tämän päivän politiikkaa. Halutaan olla vapaita auktoriteeteista. Nuoriso syrjäytyy yhä syvemmälle kännyköiden tarjoamaan arvomaailmaan.

Jos maamme hallituksella ei ole tärkeämpää tekemistä (esim. valtion velan pienentäminen) kuin keksiä uusia nimiä vanhoille asioille, on syytä miettiä uusia vaaleja.