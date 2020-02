Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Sorsat uiskentelevat Kokkolan Suntissa. Yleensä tähän aikaan vuodesta Kokkolan kaupunginkanaalissa on voinut harrastaa retkiluistelua.

Kuinka sekaisin maailmankirjat oikeasti ovat?

– Nyt täytyy sanoa, että tämä talvi on ollut leudoin, mitä olen kokenut sitten vuoden 1952. Tammikuu oli ennätyslämmin Oulaisissa ja koko eteläisessä Suomessa, sanoo 76-vuotias oulaistelainen Aar­ne Ju­hon­sa­lo.

Juhonsalo on entinen maanviljelijä, joka on kirjannut säähavaintoja ylös vuodesta 1952.

Hän ehti toimia pitkään myös Ilmatieteen laitoksen Oulaisten sääaseman hoitajana.

– Kirjaan yhä joka päivä ylös sademäärät ja lämpötilat sekä kaikki kosteudet ja pilvisyyden. Käytössäni ovat samat mittarit, joita Ilmatieteen laitos on käyttänyt. Joskus vuonna 1990 helmikuun alku oli vähän kuin nyt, tavattoman leuto ja lumeton, mutta on tämä talvi ollut poikkeuksellinen, Juhonsalo sanoo.

Hänen mukaansa on helppo nähdä "tilastoista ja tietokoneen käyriltä", että talvi alkaa entistä myöhemmin; "lämpötilat ovat nousseet ja lumipeite ohentunut".

– Tämä on aivan näkyvää. Kyllähän minä olen aika pitkälle vakuuttunut, että ihminen on tämän kaiken ensimmäinen aiheuttaja. Jo 1990-luvun lopulla alkoi näkyä, että nyt meitä viedään. Alkoi olla niin paljon poikkeuksellisia säätapahtumia ja lämmön nousua.

Aarne Juhonsalo Mustilankankaan tuulivoimapuiston avajaisissa Kalajoen Pitkäsenkylällä elokuussa 2016. Hanna Rautio

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Kysymys on niin iso, että Juhonsalon mukaan siitä ei saa kukaan kiinni.

– Kukaan ei tiedä, mutta lisälämpenemistä voidaan odottaa. Kaikki ikään kuin kiihtyy, poikkeuksellisia ilmiötä on enemmän ja enemmän lähivuosina, merkillisiä sääilmiöitä koetaan.

Juhonsalon mukaan ilmasto on muuttunut nopeammin kuin mitä menneillä vuosikymmenillä osattiin ennustaa.

– Esimerkiksi jääpeitteet ovat sulaneet odotettua nopeammin. Syyt ovat monimutkaisia: hiilidioksidipäästöjen lisäksi valtameriä on saastutettu. Meret ja ilmakehä ovat vaikutuksissa toisiinsa. Mitä voisi tehdä? Sanotaanko näin, että myöhäistä on.

Juhonsalo kertoo menettäneensä uskonsa siihen, että ihmiset kykenisivät muuttamaan tapojaan.

– Kun poliittisia päättäjiä kuuntelee, pidän yksimielisiä päätöksiä mahdottomina. On hoksattu, että "ahaa, ilmastonmuutos on menossa", mutta keinot ovat aivan naurettavia. Isoihin parannuskeinoihin ei ole haluja. Yleensä ihmiset katsovat vain omaa napaansa. Ei ole vielä mitenkään ymmärretty, että ilmastonmuutos on näin iso asia.

Oulaisissa oli sunnuntaina 3-4 sentin lumipeite, Keski-Pohjanmaalla ei sitäkään.

Onko lumisen talven toivominen liian myöhäistä?

– Veikkaanpa niin, että maaliskuu ei kauhean lämmin enää olekaan. Lumipeite on yleensä maksimissaan maaliskuun lopulla.

Juhonsalon veikkauksia kannattaa kuunnella, sillä hänellä on plakkarissaan kansansääennustuksen Suomen-mestaruus.

Häneltä löytyy myös tuoretta kulmaa ilmastonmuutoskeskusteluun.

– Maanviljelijöiden kannalta Suomessa ilmastonmuutos on tarkoittanut hyvin paljon plussaa. Kasvukausi on pidentynyt, viljalajikkeet ovat muuttuneet viidessäkymmenessä vuodessa aivan toisiksi: nyt vaaditaan pidempää kasvukautta, mutta samalla saadaan suurempaa satoa. Oulaisten kesä on nykyään samanlainen kuin Forssassa viisikymmentä vuotta sitten. Se kaikki on numeroista katsottavissa, mutta kaikki olisi voinut mennä myös toisin päin. Silloin meillä olisi Kittilän sää. Se olisi sitten "voivoi" viljelyn kannalta.

Mutta toivoa vielä on. Ainakin tämän talven osalta.

– Odottelen vielä, että tulisi tilaisuus päästä hangille hiihtämään.

