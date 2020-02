Demokraattien Bernie Sanders voitti Nevadan esivaalit ylivoimaisesti – ääntenlasku etenee hitaasti ja on yhä kesken

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tekniset ongelmat ja niistä seurannut vaalikaaos ensimmäisissä esivaaleissa Iowassa oli kiusallista demokraateille. Ehdokkaat ehtivät siirtyä seuraavaan esivaalipaikkaan ennen kuin tuloksia saatiin julki. Voittojuhlat jäivät väliin.

Iowan tapahtumien jälkeen demokraattien olisi voinut kuvitella tekevän kaikkensa, jottei sama toistu – kaaosta ei nähty, mutta tuloksia jouduttiin odottamaan.

Lauantaina esivaalit olivat vuorossa Nevadassa. Jo etukäteen pelättiin ongelmia, sillä Nevadassa oli tarkoitus käyttää samankaltaista sovellusta kuin Iowassa. Aikeesta kuitenkin luovuttiin Iowan tapahtumien jälkeen.

Sovellusta ei käytetty, mutta Nevadan esivaalin virkailijat ja äänestäjät ilmoittivat lukuisista epäselvyyksistä äänestyskäytännöissä, laskennallisista pulmista ja viivästyksistä tulosten ilmoittamisessa – nämä kaikki siitä huolimatta, että demokraatit halusivat kaikin keinoin välttää Iowassa nähdyt ongelmat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tällä kertaa ääntenlaskun hitaus ei kuitenkaan estänyt voittajan julistamista. Vermontin senaattori Bernie Sanders oli ylivoimaisessa johdossa 46 prosentin ääniosuudella, kun äänistä oli laskettu 60 prosenttia. Kahdessa ensimmäisessä esivaalissa Sanders kävi tiukkaa kamppailua Indianan South Bendin entisen pormestarin Pete Buttigiegin kanssa. Nyt kukaan ehdokkaista ei uhannut Sandersin ykköspaikkaa. Toiseksi oli tulossa entinen varapresidentti Joe Biden alle 20 prosentilla äänistä.

Kyselyjen perusteella Nevadan äänestäjät valitsivat ehdokkaansa ensisijaisesti sen perusteella, kenellä he uskovat olevan parhaat mahdollisuudet voittaa republikaanien ehdokas, istuva presidentti Donald Trump marraskuun vaaleissa.

Sanders pyrkii kampanjassaan vetoamaan juuri siihen, että edustaa vastakohtaa Trumpille.

– He (Trump ja hänen kannattajansa) ajattelevat voittavansa vaalit jakamalla kansamme ihonvärin, syntymäpaikan, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Me voitamme, koska teemme täsmälleen päinvastoin. Me yhdistämme kansaamme, Sanders sanoi televisioyhtiö CNN:n mukaan.

Kampanjassaan Sanders on pyrkinyt luomaan yhteenkuuluvuudentunnetta vähemmistöjen edustajien kanssa jakamalla perheensä tarinan. Sanders kertoo isänsä muuttaneen Yhdysvaltoihin 17-vuotiaana rahattomana ja ilman englannin kielen taitoa. "Tämän on perheeni tarina ja Yhdysvaltojen tarina – joka on nyt muukalaisvihamielisten kansankiihottajien, kuten Trumpin hyökkäyksen kohteena", Sanders kirjoittaa Twitterissä.

Ennakkotietojen perusteella hän sai Nevadassa puolelleen yli 40 prosenttia muista kuin valkoisista äänestäjistä.

Sandersin taakse asettui vähemmistöjen lisäksi enemmistö alle 45-vuotiaista. Myös Sandersin ajama julkisin varoin maksettava terveydenhuoltojärjestelmä saa kannatusta.

Demokraateilla on ollut vaikeuksia löytää ehdokasta, josta olisi haastamaan Donald Trump. Yhtä erottuvaa ehdokasta ei ole puolueen riveistä noussut esille, mistä kertoo esimerkiksi se, että tänä vuonna esivaalikiertueelle osallistui pitkä lista ehdokkaita.

Sanders on kiilannut etukäteen ennakkosuosikkina pidetyn Bidenin edelle. Puolueen vasemmistosiipeä edustava, radikaali ehdokas on etenkin nuorten äänestäjien mieleen. Koko puoluetta Sanders ei kuitenkaan saa tuekseen.

Sanders sanoo haluavansa yhdistää kansaa, mutta kulmakiveksi hänen kampanjassaan saattaa muodostua se, onnistuuko hän yhdistämään oman puolueensa. Jos sen sijaan Sandersin menestys alkaa jakaa demokraatteja ja saa puolueen sisällä aikaan yrityksiä sekä tukea että kampittaa konkaria, Donald Trumpin lyöminen marraskuun vaaleissa voi osoittautua vaikeaksi.