Haapaveden 7-henkiseksi kutistunut keskustaryhmä valitsi puheenjohtajaksi Jaakko Lehtolan – Yhteistyötä ryhmästä lähteneitten kanssa halutaan jatkaa

Haapaveden keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen viime perjantaina. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Jaakko Lehtola.

Aikaisempien valintojen perusteella varapuheenjohtajana jatkaa Leila Särkipaju ja sihteerinä Janne Mäkinen. Ryhmä hyväksyi jäseneksi uuden valtuutetun Esko Vinkin.

Ryhmä kertoo tiedotteessa olevansa pettynyt siihen, miten viime päivien aikana asioita on viety eteenpäin.

– Keskustan vahvuus on yhteinen ratkaisuja hakeva ja ratkaisuihin pystyvä Keskusta. Kuntayhdistyksen ja keskustalaisten luottamushenkilöiden on pystyttävä yhteistyöhön, joistakin yksittäistä erilaisista mielipiteistä huolimatta, tiedotteessa todetaan.

Keskustaryhmä toivoo, että viime viikolla erostaan ilmoittaneiden valtuutettujen kanssa voidaan vielä keskustella, millä tavalla yhteistyötä voitaisiin aikaansaada.

Ryhmän mielestä tästä tilanteesta on kaikkien valtuustoryhmien otettava opiksi.

– Asioiden hallintaa ja keskinäistä keskustelua on saatava paremmaksi ja hallituksi. Isommista päätöksentekoon tulevista asioista on hyvä saada viranhaltijoilta tietoa jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin luottamushenkilöiden on helpompi reagoida niihin asianmukaisesti ja vähentää asiatonta väärinkäsitystä.

