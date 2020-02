Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tapio Lehtinen, Marjut Kriikko

SEINÄJOKI

Kunnanjohtajien virat eivät ole viime vuosina houkutelleet suuria hakijamääriä, mutta Seinäjoki sai paljon nimekkäitä hakijoita.

Hakijoiden joukosta löytyy myös tuttu nimi Seinäjoen historiasta: Wasastjerna.

Östermyran rautaruukin Seinäjoen koskien varrelle näet perusti 1790-luvulla Abraham Falander-Wasastjerna (1746–1815).

Puhelimitse kotoaan Espoosta tavoitettu Jan Wasastjerna vastaa toimituksen uteluun olevansa Falander-Wasastjernan vanhin elossa oleva suora jälkeläinen.

Se ei tosin ole argumentti, jolla mies nyt hakee Seinäjoen kaupunginjohtajan paikkaa.

Hakijoiden joukossa Wasastjerna on yksi harvoista yritysmaailman edustajista. Suurin osa hakijoista tulee kuntapuolelta.

Wasastjerna on myös pietarsaarelaisille tuttu nimi, eikä yhtymäkohtaa tarvitse hakea historiasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Wasastjernan perhe saapui Sodankylästä Pietarsaareen vuonna 1972. Isä-Gösta tuli kaupunkiin eläinlääkäriksi.

Jan Wasastjerna oli maajoukkuetason uimari ja JS-PU:n kasvatti. Kerran hän pääsi kaverinsa Antti Toivasen kanssa paikallislehden kansikuvaan myös ei-urheilullisilla taidoilla.

– Vääntämällä Rubikin kuution 30 sekunnissa, hän muistelee.

Hän valmistui ylioppilaaksi Pietarsaaren lukiosta vuonna 1984. Lukion jälkeen hän meni opiskelemaan teknilliseen korkeakouluun Helsinkiin.

Hän on työskennellyt vuodesta 2015 alkaen palveluyksikössä tietotekniikkayritys Napa Oy:ssä, joka tuottaa risteilyaluksille erilaisia ohjelmistoja.

Seinäjoen kaupunginjohtajan haussa kansainvälisen osaamisen vaatimus herätti Wasastjernan mielenkiinnon.

Wasastjerna kertoo työskennelleensä 40–50 eri maassa. Kaiken kaikkiaan hän on käynyt yhteensä 70 eri maassa. Yhtäjaksoisesti hän on asunut perheensä kanssa ulkomailla 10 vuotta. Neljästä lapsesta vain nuorin on syntynyt Suomessa.

– Naimisiin menimme Intiassa, vanhin lapsi syntyi Filippiineillä, toinen Unkarissa ja kolmas Singaporessa, Wasastjerna luettelee.

– Tiedän, mitä eri kulttuurien kanssa kannattaa tehdä, miten esimerkiksi amerikkalaisten tai japanilaisten kanssa toimitaan, miten saksalainen ajattelee, mitä kiinalainen hakee Suomen vierailultaan ja niin edelleen. Nämä vaativat ymmärrystä ja neuvottelutaitoja, ja kilpailu on kovaa. Yritykset kilpailuttavat surutta paikkoja, joista ovat kiinnostuneita.

Kansainvälisessä yhteistyössä Wasastjerna näkee kaupungilla kaksi roolia. Kaupunki houkuttelee ulkomaisia yrityksiä kaupunkiin ja lisäksi auttaa oman alueen yrityksiä tekemään kilpailukykyisesti bisnestä ulkomaalaisten kanssa. Kaupunki luo tuen ja turvan.

– Jotta saa jonkun yrityksen tulemaan Seinäjoelle eikä johonkin toiseen kaupunkiin, täytyy ymmärtää, mitä yritys hakee. Tämä on minulle vahvaa osaamisaluetta, sillä olen ollut paljon ulkomaisten yritysten kanssa tekemisissä. Suomalaista kyllä arvostetaan, mutta myös helposti hyväksikäytetään, jos on naiivi.

Wasastjernan mielestä suomalaisilla kaupungeilla on varsin vähän kilpailuetuja, mikäli ne yrittävät tehdä samaa kuin muut Euroopan kaupungit. Siksi on erotuttava joukosta.

– On pyrittävä parempaan kuin muut. Seinäjoen on oltava kiinnostava paikka ihmisille ja yrityksille.

Seinäjoen hakijakaarti on nimekäs. Joukossa on mm. entinen puolustusministeri Jussi Niinistö (ps./sin.) ja valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen.

Wasastjernan mukaan hakijakaarti yllätti, koska tehtävään haetaan kansainvälistä kokemusta, muutosjohtajuutta ja kykyä nähdä tulevaisuuteen.

– Hakijathan ovat kokeneita kuntahallinnossa ja virkamiestoiminnassa. Onko se sitten se, mikä vastaa nykyjohtamista ja kansainvälisyyttä, jää nähtäväksi, pohtii Wasastjerna.

Seinäjoen kaupunki etsii kaupunginjohtajaksi henkilöä, jolla on strategisia kehittämis- ja johtamistaitoja, yhteistyökykyä ja suhdetoiminnan osaamista, elinkeinoelämän tuntemusta, kuntatalouden tuntemusta, kielitaitoa ja kansainvälisyyttä sekä viestintätaitoja.

Kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva kaupungin ohjausryhmä kokoontuu viikolla 9 valitsemaan haastateltavat hakijat. Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki jää eläkkeelle syyskuun alussa 2020.