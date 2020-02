Alavieskan ja Kalajoen välillä on sattunut liikenneonnettomuus tiellä 27 – Käytössä on kiertotie

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Alavieskassa tiellä 27 on sattunut liikenneonnettomuus kello kahden aikaan maanantaina iltapäivällä. Onnettomuuspaikka on Kalajoen suuntaan, Alavieskan keskustan ja Yli-Käännän välillä.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että raskas ajoneuvo on osittain nurin tiellä ja tie on poikki. Poliisi ja pelastuslaitos ohjaavat liikennettä. Onnettomuuspaikalla on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja käytössä on kiertotie.

Pelastuslaitoksen tietojen mukaan rekan kuljettaja ei loukkaantunut vakavammin. Toisten ajoneuvojen osallisuudesta ei ole tietoa.

– Rekan lastina on vaarallisia aineita, palavaa hartsiliuosta. Näyttää kuitenkin siltä, että ainetta ei ole päässyt eikä pääse vuotamaan auton säiliöstä, päivystävä palomestari Matti Virtanen kertoo.

Ajoneuvon nosto aloitetaan, kun paikalle saadaan nostokalustoa ja hinausauto. Vielä ei ole tietoa kuinka kauan tie on poikki.

Toimitus seuraa tilannetta.

//uutista päivitetty Jokilaaksojen pelastuslaitokselta saaduilla tiedoille 24.2. klo 15.07//