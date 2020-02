Totinen paikka helpottui, kun taivas avasi lumihanat – Noin 450 hiihtosuunnistajaa pääsee metsään Haapaveden SM-kisoissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ensi viikonloppuna Haapavedellä käytävät kaksipäiväiset hiihtosuunnistuksen SM-kisat kokoavat lajin parhaimmiston Aakonvuoren maastoihin. Vähäluminen talvi vesisateineen tosin ennätti aiheuttaa monenlaisia sydämentykytyksiä järjestäjille, jotka kuitenkin viime torstaina tekivät lopullisen päätöksen siitä, että kisat pidetään.

Maanantaina taivaalta tuiversi reippaasti lunta ja SM-kisojen pääsihteeri Hannu Karstunen vaikutti huomattavasti huojentuneemmalta kuin kaksi viikkoa sitten vastaillessaan kysymyksiin lumiolosuhteista.

– Nyt tämä näyttää paljon positiivisemmalta kuin lauantaina. Kyllä se torstaina oli aika totinen ja tiukka paikka, kun teimme päätöksen kisojen pitämisestä, Karstunen kertoo.

Kolmen järjestävän naapuriseuran porukka sitoutui kovaan lumetusurakkaan. Isot 40 hengen talkoot olivat vuorossa sunnuntaina, jolloin olosuhteet olivatkin jo kääntyneet vesisateen jälkeen talviurheilun näkökulmasta parempaan suuntaan. Järjestäjille kesäinen talvi ennätti kuitenkin teettää rutkasti lisähommia.

– Ainakin ratamestarille se on teettänyt hirveästi lisätöitä, kun hyvät suunnitelmat on pitänyt panna pari kertaa uusiksi. Viimeisessä vaiheessa uraverkostosta piti poistaa kaksi pahinta kallioaluetta. Muulle väelle tämä talvi on aiheuttanut lumetushommaa. Eihän hiihtosuunnistuskilpailuihin normaalisti lumeteta urastoa. Se riittää, kun ne kelkalla ajetaan, Hannu Karstunen summaa.

Haapaveden SM-kisoissa kilpaillaan lauantaina keskimatkalla ja sunnuntaina ovat vuorossa viestit. Keskimatkan SM-kisoihin on ilmoittautunut 439 kilpailijaa ja viesteihin 84 joukkuetta. Alunperin tavoitteena ollut 500 kilpailijan raja jää rikkomatta, mutta Hannu Karstunen pitää osanottajamäärää olosuhteisiin nähden hyvänä.

– Kun muutama viikko sitten tammikuussa arvioimme tilannetta, totesin, että 350 kilpailijaakin on erittäin hyvä määrä. Oli loppujenlopuksi positiivinen yllätys, että tänne tulee näinkin paljon väkeä. Kun Etelä-Suomessa ei ole päässyt hiihtämään koko talvena, oli sellainen pelko, että ne eivät lähde tänne ollenkaan. Tässä saattoi käydä jopa niin, että väki odotti jo pääsevänsä kilpailemaan, kun muualla se ei onnistu. Laskin, että ennen tätä Suomessa on pidetty tänä talvena vain neljät hiihtosuunnistuskisat, Karstunen sanoo.

SM-kisat syntyvät kolmen naapuriseuran voimin, kun järjestelyistä vastaavat Haapaveden Urheilijat, Oulaisten Huima ja Nivalan Suunnistajat. Kolmikolla on kokemusta yhteisistä hiihtosuunnistuskisoista kahden vuoden takaa, jolloin samat seurat järjestivät kansalliset kilpailut.

– Siitähän se höynäytys lähti, että pidetäänpä SM-kisat, heittää Karstunen, joka tunnustaa olevansa aikalailla syyllinen siihen, että Haapavedellä järjestetään nyt ensimmäiset SM-kilpailut.

Sääolojen muututtua Hannu Karstunen uskoo, että edessä on hyvä urheiluviikonloppu.

– Yleisölle voisin heittää vinkiksi, että nämä ovat kuitenkin arvokilpailut, joissa ovat mukana lajin Suomen parhaat ja lisäksi myös maailman parhaat. Täällä voi nähdä MM-mitalistien vauhtia ja tapahtuma on suunniteltu siten, että pääsarjojen urheilijoita pääsee seuraamaan ihan kymmenen metrin päästä kisakeskuksessa sijaitsevalla yleisörastilla.