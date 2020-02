Pohjanmaan poliisi tutkii isoa huumerinkiä – Rikosepäilyjen keskiössä on 35-vuotias mies, joka asui Pietarsaaressa ja myi amfetamiinia muun muassa Kokkolaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii rikoskokonaisuutta, jossa Pohjanmaalle on tuotu ulkomailta huumausaineita, pääasiassa amfetamiinia vuosina 2017–2019.

Esitutkinnassa on yli kolmekymmentä epäiltyä eritasoisista rikoksista.

– Tapaus on siinä mielessä iso, että epäillyistä kaikki kytkeytyvät aika tiukasti samaan ketjuun, sanoo rikoskomisario Olli-Pekka Punkari Vaasasta.

Pääpiirteissään esitutkinta kattaa 41-vuotiaan ulkomaalaisen miehen Suomeen tuoman amfetamiiniöljyn, josta esitutkinnan perusteella on Suomessa valmistettu kiloja amfetamiinia.

Rikosepäilyjen keskiössä on myös 35-vuotias mies, joka asui Pietarsaaressa ja myi amfetamiinia muun muassa Kokkolaan. Sittemmin Vaasassa asuneen miehen epäillään ostaneen amfetamiinia itselleen. Muita henkilöitä apunaan käyttäen hän on myynyt kiloja amfetamiinia useille henkilöille edelleen myytäväksi, muun muassa Vaasaan, Pietarsaareen, Kokkolaan ja Isoonkyröön.

Liittyykö amfetamiinivyyhti viime syksynä Kokkolassa tehtyihin huumekätkölöytöihin?

Suunnistava alakoululainen löysi amfetamiiniin viittaavaa ainetta Kokkolan Santahaasta. Vastaava löytö tehtiin Leenalan omakotialueelta Kokkolassa.

– Tapauksen kommentointi alueellisesti on haastavaa. Asia lähti aukeamaan oman tiedustelutoimintamme kautta, pienistä merkeistä, sanoo Punkari.

Epäillyistä kuusi on vangittuna, heistä kaksi on saatu Suomeen luovutusmenettelyllä. Rikoskokonaisuus on lähiviikkoina siirtymässä syyteharkintaan Pohjanmaan syyttäjänvirastoon.

– Luovutusprosessi on pyörinyt tämän vuoden puolella. Molemmat kaksi henkilöä ovat nyt vangittuina. He ovat Bulgarian kansalaisia. Selkeästi vaikuttaa, että verkostot toivat heidät Suomeen.

Punkarin mukaan bulgarialaiset toivat amfetamiinieriä Suomeen laivalla matkustaen.

Kuinka esitutkinta vaikuttaa amfetamiinin tarjontaan esimerkiksi Kokkolassa?

– Haemme sitä, että tällainen vaikuttaisi tarjontaan. Ainakin nämä tekijät ovat nyt poissa levittämästä ainetta. Aina sellainen jonkinlaisen loven aiheuttaa. Uusia myyjiä kuitenkin tulee. Poliisi tekee sen, minkä poliisi voi, sanoo Punkari.

Tutkinnassa poliisilla ovat myös 52-vuotiaan isokyröläisen miehen toimet.

Hänen epäillään ostaneen amfetamiinia juttuun kytkeytyneiltä henkilöiltä. Mies olisi myynyt huumetta muun muassa Seinäjoella ja Vaasassa vajaan kilon verran.

Amfetamiinin lisäksi kokonaisuudessa on kysymys muun muassa ekstaasin ja kannabiksen myynnistä.

– Amfetamiini on kannabiksen ohella pitkään ollut täällä yksi yleisimmistä huumeista. Lisäksi on erilaisia lääkkeitä, esimerkiksi Subutexia. Heroiinia täällä päin on todella vähän, sanoo Punkari.

Esitutkinnassa on selvinnyt lisäksi varkausrikoksia ja rahanpesuja. Lisäksi varastettua tavaraa on saatu takaisin. Esitutkinnan perusteella varastetulla tavaralla on maksettu huumevelkoja.

Esitutkinnassa on tehty yhteistyötä muiden poliisilaitosten, KRP:n, Eurojustin ja muiden maiden viranomaisten kanssa.

