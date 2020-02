THL päivitti ohjeet terveydenhuollolle ja riskialueille matkustaneille – Koronan leviäminen lisää painetta myös poliitikoille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Matkustamiseen Milanon lentokentän kautta ei liity suurentunutta tartuntariskiä.

Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka päivitti tiistaina koronavirusohjeensa.

Tapausten nopea tunnistaminen on THL:n mukaan tärkeää, jotta torjuntatoimilla voidaan estää muiden ihmisten sairastuminen.

Koronaviruksen tartuntariski on viime päivinä suurentunut Manner-Kiinan lisäksi Iranissa, Etelä-Koreassa sekä Italian Veneton, Lombardian, Piemonten tai Emilia-Romagnan alueilla.

– Manner-Kiinan lisäksi koronavirustartuntaa tulisi jatkoissa epäillä henkilöillä, jotka 25. helmikuuta alkaen saavat äkillisen hengitystieinfektion oireita ja ovat palanneet 14 vuorokauden kuluessa Iranista, Etelä-Koreasta tai Italian tietyiltä alueilta, THL toteaa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi puolestaan tiistaina asettaneensa työryhmän, jonka tehtävä on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista koronavirukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ryhmän tehtävä on suunnitella ja tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista virukseen. Lisäksi se tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Fimeaa, Valviraa, aluehallintovirastoa ja kuntien sekä kuntayhtymien viranomaisia uhan torjumisessa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.) kertoi tiistaina Twitterissä, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta saa torstaina terveysviranomaisten infon tilanteesta.

EU-maiden terveysministerit pitävät kokouksen koronan vuoksi helmikuun puolivälissä.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi tuolloin, että tiedon jakaminen on olennaista varautumisen kannalta ja että Suomi varautuu tautitapauksiin "kaikilla keinoilla".

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan on paikallaan, että hallitus varautuu koronaviruksen Suomen taloudelle aiheuttamiin riskeihin terveydellisen varautumisen ohella.

– Myönteistä on, että elinkeinoministeri Lintilä on jo tähän asiaan tarttunut, Kurvinen toteaa tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt Kiinan Wuhanista alkunsa saaneen koronaviruksen vaikutuksia Suomeen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) painotti Lännen Median haastattelussa (17.2.) , että koronaviruksen vaikutuksia on äärettömän vaikea ennustaa, koska kukaan ei osaa ennakoida viruksen leviämistä ja kestoa.

Lintilän mukaan ykköshuoli suomalaisen elinkeinoelämän kannalta on se, että komponenttien saaminen Kiinasta on vaikeutunut tai jopa pysähtynyt, koska tehtaiden tuotantoa Kiinassa on pysähtynyt. Korvaavia komponentteja on vaikea löytää.

Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille vastattavaksi.

Lue myös: Pietarsaarelainen aviopari koronaviruksen eristämässä hotellissa Teneriffalla: "Monet ihmiset tulivat aamupalalle hengityssuojaimet kasvoilla"