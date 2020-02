Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronavirus huolestuttaa kotonakin – Pietarsaarelaiset karanteenissa Teneriffalla

Ainakin kaksikymmentä suomalaista joutui karanteeniin Teneriffalla Costa Adeje Palace-hotellissa. Heidän joukossaan ovat pietarsaarelaiset Peter Furu ja Lena Smeds-Furu, jotka saivat tiistaina antaa medialle lausunnon jos toisenkin. Hotellissa majoittuneella italialaisella matkailijalla havaittiin koronavirustartunta minkä vuoksi Furujen hotelli asetettiin karanteeniin.

Koronavirus on suuri uutisaihe maailmassa eikä Suomi ja Keski-Pohjanmaa tee poikkeusta. Matkailijoiden kautta tilannekuva on erilainen kuin tavallisen elämän keskellä kotimaassa.

Teneriffalla hotellin portit suljettiin ja sisäänkäyntiä vahtii poliisi. Ihan tavanomainen ei ole tilanne, jossa matkailijat käyvät aamupalalla hengityssuojaimin varustettuina. Samalla tiedetään, että (tiistai-illan tiedon mukaan) ainoastaan yksi ihminen on sairastunut koronavirukseen Teneriffalla.

Kun Suomeenkin kantautuu tietoja uusista tartunnoista, ei ole ihme, että ihmiset huolestuvat. Erityisesti mietityttää matkalle lähteminen, mutta mielessä käy, että tartunnan voi saada kotimaassakin. Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo, että koronaviruksesta on tullut kyselyitä etenkin, kun tautia on alkanut ilmetä aiempaa lähempänä.

Soitessa vastataan ihmisten "huolikysymyksiin". Rahkosen mukaan soittajat kyselevät yeensä omista riskeistään vaikkapa matkan jälkeen.

Koronaviruksen kanssa on syytä olla hereillä, mutta suhteellisuudentaju on hyvä pitää mielessä ja huolehtia käsihygieniasta. Sairaalan infektiolääkäri muistuttaa, että huomattavasti todennäköisempää tähän aikaan vuodesta on saada RSV-virus.

Koronaviruksesta ja tartunnoista tiedetään hyvin, koska tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median kautta tieto kulkee nopeasti. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassakin tiedetään olevan mahdollista, että jollain aikataululla koronavirus tulee tähänkin maakuntaan. Samaan aikaan on hyvä muistaa, että suomalaiset sairaalat ovat valmistautuneet hyvin mahdollisiin tartuntoihin.