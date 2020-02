Joukko valtuutettuja haluaa Kalajoen keskustaan Central Park -tyyppisen alueen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Joukko Kalajoen kaupungin valtuutettuja jätti tiistain kokouksessa aloitteen Pohjankylänpuiston laajennuksesta. Valtuutetut esittävät, että Pohjankylänpuiston ympäristön kirkonseudun asemakaavamuutoksen ja keskustan osayleiskaavan yhteydessä tarkasteltaisiin vaihtoehtoa, jossa Pohjankylänpuistoa laajennettaisiin niin, että Pohjankylän koulun nykyiselle alueelle osoitettaisiin muun käytön sijaan nykyisen Pohjankylänpuiston laajennus aina Kalajoentien varteen saakka. Asiassa tulisi huomioida myös varhaiskasvatuskeskuksen mahdolliseen toteuttamiseen alueen yhteyteen.

Kyseessä olisi Central Park -tyyppinen liikkumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja muuhun virkistäytymiseen soveltuva alue. Tavoitteena olisi tarjota kannustavia mahdollisuuksia omatoimiseen kevyeen liikkumiseen eri ikäiselle väestölle, erityisesti kuitenkin ikääntyvän väestön tarpeet huomioiden.

Esimerkkeinä puistoon sijoittuvista toiminnoista voisivat olla helppokulkuiset – myös apuvälinein kuljettavissa olevat – lyhyet reitit, omatoimisiin peleihin soveltuvat pelikentät, talviluistelujää, ulkoshakkityyppiset pelialueet, piknik-ruokailun mahdollistavia pöytiä tai katoksia ja niin edelleen.

Valtuutetut näkevät, että hyvin onnistuessaan Central Park -tyyppinen puistoratkaisu olisi Kalajoelle myös erinomainen vetovoimatekijä.

Aloitteessa muistutetaan, että väestön ikärakenteen muutos on yhteiskuntamme yksi suurimmista tulevien vuosien haasteista. Huoltosuhde heikkenee sekä syntyvyyden laskun että suurten ikäluokkien vanhenemisen seurauksena. Kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä talouden edellytyksenä on, että väestö on mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä.

Valtuutetut huomauttavat, että kuntien yksi tärkeimmistä tulevista tehtävistä onkin luoda kuntalaisille mahdollisimman hyvät edellytykset omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomioita myös kaavoitusratkaisuihin liittyen. Toimintakyvyltään heikentyneen väestön osalta on erityisen tärkeää, että arkiliikunnan mahdollistavat alueet sijaitsevat tiiveimmän rakennuskannan läheisyydessä, keskeisimmillä paikoilla.