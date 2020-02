Susi tai karhu voi tuoda lapselle maksuttoman koulukyydin Nivalassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Nivalan kaupunki voi maksaa koulukyydin karhujen tai susien takia, vaikka oppilas ei muutoin olisi oikeutettu kyyditykseen. Asiasta päätti kaupungin opetuslautakunta tiistai-illan kokouksessaan.

Nivalassa on todettu liikkuvan aiempaa enemmän susia. Opetuslautakunta on lisännyt koulukuljetusperusteisiin uuden kohdan, jonka mukaan villieläinvaaran (karhu, susi) vuoksi kuljetus voidaan myöntää määräajaksi silloin, kun se ei oppilaalle muuten kuuluisi.

Vaaran arviointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan (asumaton, metsäinen matka ja sen pituus, vuodenaika, oppilaan ikä, havainnot ja arviot villieläinten määrästä, sijainnista ja käyttäytymisestä alueella). Tilanteen arvioinnissa käytetään hyödyksi poliisia ja riistaviranomaisia.

Kuljetus myönnetään pääsääntöisesti, jos koulumatkan alueella on emokarhu poikasineen tai jos karhu on vahingoittunut. Kuljetus myönnetään tällöin ajanjaksoksi, jona karhu on hereillä.

Susien takia koulukuljetus myönnetään, jos susi ei käyttäydy lajityypillisesti eli se tulee säännöllisesti lähelle asutusta, noin puolen kilometrin päähän pihasta tai se saalistaa kotieläimiä. Myös silloin kaupungin maksama kyyti voi toteutua, jos alueella liikkuvan suden tiedetään olevan vahingoittunut tai sairas.

Ilveksen ja ahman vuoksi kuljetusta ei myönnetä, koska niiden ei tiedetä käyneen Suomessa ihmisen kimppuun.