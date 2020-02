Kalajoella on valmisteltavana rakennusjärjestyksen uusiminen. Aikaisempi on vuodelta 2003. Ympäristölautakunnan valmistelemaa luonnosta esiteltiin valtuuston iltakoulussa. Yllätys oli melkoinen, kun suunnittelutarvealueiksi oli Kalajoella, Himangalla rajattu kokonaisia maatiloja eli viljelyssä olevia peltoja. Rautiossa alue oli pieni. Rajausalue on Kalajoen jokialueen molemmin puolin noin 1 km:n syvyydeltä pelloille, yhteensä n. 4500 ha. Himangalla alue on yli 500 ha tulvapengerretyn Lestijoen molemmin puolin ns. tulvasuojelualuetta, jolle ei edes saa rakentaa. Kannuskylän osalta kaikki maatilat on rajattu suunnittelutarvealueiksi VT 8 rajana, Tomujoen tieltä Fingridin sähkölinjaa myöten Himanka-Kannustielle ja VT 8 meren puolella esim. Akolanperän, Rannankarin ja Lahdensuun pellot jne.

Asiasta ei ole keskusteltu millään tavalla kaavoitusviranomaisena toimivassa kaupunginhallituksessa. Kun tiedustelin, kuka näitä suunnittelutarvealueita piirtää ja minkä vuoksi, rakennustarkastajan vastaus osoitti kaavoituspuolelle. Ihmetystä herättää näin suuren poliittisen ratkaisun avaus viranhaltijoiden toimesta ilman ennakkokeskustelua. Maapoliittinen ohjelmakin on vielä valmistelussa.

Suunnittelutarvealueella (=entinen taajama-aluekäsite) tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueita, joilla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Rajaus on voimassa 10 vuotta kerrallaan ja voidaan aina uusia 10 vuodeksi. Suunnittelutarvealueen osoittaminen on täysin harkinnanvarainen poliittinen tarkoituksenmukaisuusratkaisu, jolla puututaan mm. hajarakennusoikeuteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan, jos alue on suunnittelutarvealuetta, rakennusluvan myöntäminen alueelle, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, 2) on sopivaa yhdyskuntaverkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella vaatii normaalin oikeusharkintaan perustuvan rakennusluvan myöntämiselle lisävaiheen eli erityisten edellytysten tutkimisen edellä kuvatulla tavalla. Laissa on kyllä poikkeus, että esim. olemassa olevaan asuntoon ja maatilaan voidaan edellä olevan estämättä rakentaa talousrakennus (voi koskea myös saunaa) ja sallia rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen. Tämä tarkoittaa, että suunnittelutarvealueeksi rajatut alueet kaupungin mukaan vaativat tarkempaa suunnittelua eli kaavoittamista. Ihmetystä aiheuttaa se, että kaupunki, siis me päättäjät, haluaisimme tulla suunnittelemaan viljelykäytössä olevia peltoja, viljelijöiden elinkeino- ja tuotantotoiminnan resursseja.

Jos alueelle on rakentamispainetta, on suunnittelutarvealue perusteltu. Menettelyä käytetään Etelä-Suomen kaupunkien taajamissa ja sellaisissa kunnissa, joihin on rakentamispaineita, esimerkiksi Sipoo. Tällöin suunnittelutarvealue on tarpeen kaavoituksen esiasteena. Esim. Himangalla viranhaltijoiden esittämille suunnittelutarvealueille ei ole rakentamispainetta. Vuonna 2019 näille alueille ei myönnetty yhtään rakennuslupaa ja koko entisen Himangan kunnan alueelle yhden asuintalon rakennuslupa. Koko kuntaliitoksen jälkeisenä 10 vuoden aikana Himangan alueelle on myönnetty vain kuuden (6) asunnon rakennuslupa ja yksi sikalan ja yksi navetan laajennuslupa suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarvealueilla pitää myös suunnittelutarveratkaisu tehdä. Esitetyt suunnittelutarvealuerajaukset ovat nyt hätävarjelun liioittelua tai sillä on joku muu tarkoitus, jota ei ole kerrottu. Jos poliittinen päättäjä, loppupeleissä valtuusto Kalajoella nämä suunnittelutarvealueet liittää rakennusjärjestykseen, pitää rajauksille esittää tosiasialliset perusteet ja kertoa, mitä kaupunki näille alueille aikoo suunnitella. Suunnittelutarvealue on käytännössä rakennuskieltoalue ja siitä tulee tosiasiallisia rajoituksia maanomistajille.

Suunnittelutarvealueita voidaan muodostaa taajama-alueille, joille on rakentamispainetta. Siihen ei tarvita laajoja suunnittelutarvealueita rakennusjärjestyksen liitteeksi. Erilliset suunnittelutarveratkaisut ovat aina mahdollisia ja usein myös tarpeellisia esim. suurien tuotantorakennusten lupamenettelyssä tai asunnon rakennusluvan yhteydessä, jos suunniteltu rakennus on lähellä tuotantorakennuksia, joissa on esim. hajuhaittoja.

Lainsäädännöllä kunnille annettiin valta ratkaista poikkeusluvat pääosin. Siirtoa Elyjen ympäristöviranomaisilta odotettiin hartaasti. Kun sitä nyt on lailla annettu, alkaa kaupunki itse asettamaan rajoituksia esim. näillä laajoilla suunnittelutarvealuemäärittelyillä. Näin pienessä kaupungissa kuin Kalajoki, suunnittelutarvealueille ei ole tarvetta ainakaan viljelyssä oleville pelloille. Jos jotkut maanomistajat tai viljelijät niitä haluavat, päätettäköön siitä erikseen. Rakennusjärjestys on liian jäykkä väline tällaiseen tarkoitukseen, kun varsinkaan rakentamispainetta ei ole. Kunnilla on jo kaavoitusmonopoli ja sen avulla rakentamista ja muuta yhteiskuntakehitystä voidaan ohjata. Kalajoen ja Himangan MTK:n paikalliset johtokunnat ja lukuisa määrä maanviljelijöitä Himangalta ovat jo esittäneet suunnittelutarvealueiden poistamista rakennusjärjestysluonnoksesta. Kehotan Kalajoen, Himangan ja Raution maanomistajia valppauteen asian suhteen.