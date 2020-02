Koronaviruksen Italiasta saanut sairastui Suomessa ja hakeutui hoitoon – "Meni kuin Strömsössä", sanoo HUS:n ylilääkäri

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavirukseen sairastunut ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Hus) hoitoon pääkaupunkiseudulla hakeutunut suomalaisnainen on ollut vain kahteen henkilöön lähikontaktissa. Tartunta on saatu Milanosta Pohjois-Italiasta.

– Tämä on mennyt hoitoon hakeutumisen kannalta kuin Strömsössä. Henkilö sairastui nopeasti palattuaan Suomeen ja hakeutui oma-aloitteisesti HUS:iin hoitoon, sanoi infektiosairauksien linjajohtaja Asko Järvinen HUS:n järjestämässä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona alkuillasta.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, kuinka todennäköistä on, että henkilö olisi voinut tartuttaa useampia.

– Hänellä on ollut vähintään 15 minuuttia kestänyt lähikontakti Suomessa vain kahteen henkilöön. He ovat tällä hetkellä kotonaan, mutta eivät ole sairastuneet, sanoi Järvinen.

Koronavirustartunta varmistui laboratoriokokeella keskiviikkona iltapäivällä. Kyse on toisesta todetusta koronavirustartunnasta Suomessa.

Tammikuun lopussa Lapissa lomaillut kiinalaisnainen hakeutui hoitoon Inarissa hengitystieoireiden vuoksi. Naisella todettiin koronavirus ja häntä hoidettiin Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Nainen on palannut jo takaisin kotimaahansa.

– Koronavirukseen tehoavaa lääkettä ei ole. HUS:ssa hoidettavana olevalle henkilölle annetaan hyvää yleishoitoa sekä ruokaa ja juomaa. Hän on eristyksessä, kertoi Asko Järvinen.

Pääkaupunkiseudulla todetun tartunnan lisäksi Suomessa on eri puolilla ainakin kolme epäiltyä koronavirustartuntaa.

Niistä kertoivat Keskisuomalainen, Yle ja Iisalmen Sanomat. Jyväskylässä, Mikkelissä ja Iisalmessa sairaalaan hakeutuneilta henkilöiltä on otettu laboratorionäytteet. Tulokset selviävät torstaina.

Kaikki henkilöt ovat matkailleet Pohjois-Italiassa.

– THL:n päivitetty arvio on, että Pohjois-Italia on Kiinan, Etelä-Korean ja Iranin ohella määritelty epidemia-alueeksi. Siellä matkailleiden on syytä oireiden ilmaantuessa olla yhteydessä terveydenhuoltoon, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen HUS:n tiedotustilaisuudessa.