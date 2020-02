Haapajärvellä, Hautaperän tekoaltaalta tehtiin viikko sitten ilmoitus, että voimalaitoksen puoleisella rannalla avannossa on vihertävää vettä ja jään alla on vihertävä kerros.

Sunnuntaina vedestä otettiin näytteet ja ne toimitettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen tutkittavaksi.

– Näytteestä löytyi Woronichinia naegeliana sinilevää. Se on hyvin yleinen sinilevälaji ja sitä tavataan myös karuissa vesistöissä ja murtovedessä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen biologi Mirja Heikkinen kertoo.

– Ilmiö ei ole tavaton. Koska jäätä ja lunta on ollut nyt niin vähän, auringonvalo lienee päässyt jään läpi ja aiheuttanut levän runsastumista, hän jatkaa.

Löydetty sinilevälaji lukeutuu haitallisiin sinilevälajeihin, jotka voivat tuottaa levämyrkkyjä.

Veden käyttöä on syytä rajoittaa siellä, missä levää on silmin havaittavissa eli vesi on väriltään vihertävää. Mikäli avantopaikoilla on runsaasti levää, vedessä uimista kannattaa välttää.

Leväpitoista vettä ei saa käyttää löylyvetenä tai ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Vettä ei myöskään suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä.

– Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä.

Paikallinen kalastaja kertoo, että levää esiintyy etenkin voimalaitoksen läheisyydessä, mutta ei Karjalahden puolella.