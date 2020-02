Lukijan mielipide: Kauas pilvet karkaavat – Karkaavatko myös rahat?

Näkyy olevan niin, että unelmien poutapilvet karkaavat kauas ja tilalle päätöksentekijät työntävät matalapaineen ja unelmien ylle mustanpuhuvat myrskytuulet ja -pilvet ja monestakin syystä.

Maan päättäjien unelma 10 miljardin hävittäjistä ja noin samansuuruisista rataverkkojen oikaisuista kun ovat ankarassa ristiriidassa sekä valtion, että kuntien tasapainoisen talouden ja palvelujen kehittämisen, sekä vuoteen 2035 mennessä asetetun hiilineutraalin ilmastopäästötavoitteen kanssa. Nämä em. yhtälöt ovat täysin absurdeja.

Jos ja kun hävittäjiä hankitaan 10 miljardilla, on huomattava, että hankintahinta on vain n. 30% hankinnasta aiheutuvista koneiden elinkaarimallin mukaisista kaikista kustannuksista. Siis hävittäjähankinnat ja niiden käyttö maksavat kokonaisuudessaan noin 30 miljardia. Asiassa on kysyttävä, että mistä rahat, eli miten tämä tukee julkisen talouden tasapainottamistavoitetta ja mikä on ko. hankintojen ja käytön hiilijalanjälki?

Samaa voidaan visioida rataverkkojen oikaisuinvestoinneista. Uusien tunnin ratojen rakentaminen Helsinki-Tampere, Helsinki-Turku välillä, sekä Itäradan investointien on kerrottu maksavan noin 10 miljardia €. Kokemuksesta kuitenkin tiedämme, että julkisessa hallinnossa sekä valtion että kuntien tasolla kerrotaan todellisista kustannuksista keskimäärin vain n. 50–70 %, niin voidaan olettaa että mainittujen hankkeiden toteuttaminen tulee maksamaan noin 15–20 miljardia. Tämänkin osalta on kysyttävä, että mistä rahat, eli miten tämä tukee julkisen talouden tasapainottamistavoitetta ja mikä on ko. investointien hiilijalanjälki?

Näiden em. investoinnit estävät käytännössä vuodelle 2035 asetetun Suomen hiilineutraalisuuden toteutumisen, koska ne toteutuessaan aiheuttavat CO2 päästöjä v. -35 mennessä noin 30–35 miljoonaa tonnia, eli n. 15–18 miljardia m3 CO2 kaasua, eikä vastaavia päästöjä korvaavia säästöjä tai uusia hiilinieluja ole näköpiirissä.

Mitä tulee em. hankkeiden rahoitukseen, niin se kaatuu valtiontalouden syliin rataverkkoa koskevaa pientä EU rahoitusosuustukea lukuun ottamatta. Kokemuksesta tiedämme senkin, että valtion talouden alijäämät siirtyvä vääjäämättä kuntien maksettavaksi kuntaosuuksien leikkauksina ja tästä taas seuraa kuntaverojen korotuksia ja tärkeimpien, kuten terveydenhoitopalvelujen keskittämistä ja palvelutasojen leikkauksia.

Mainittujen hankkeiden rahoitusta voisi keventää esim. hävittäjähankintojen osalta ja kansallistaa MOT -ohjelman esille tuomat Nordean veroparatiisi Luxemburgiin sijoittamat suomalaisten n. 13 miljardin varat ja maksamalla niillä hävittäjien ostohinta.

No, parempi toki olisi hankkia uusia hävittäjiä vain miljardilla ja korvata muu osa hankinnasta tehokkaalla automatisoidulla ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Tämä tulisi edullisemmaksi.

Ratahankkeiden uusista tunnin junayhteyksistä tulee luopua kokonaan ja työmatkaliikenteen tarpeellisuutta voidaan vähentää vuosittain suoritettavilla työpaikan vaihtoviikoilla ja etätyöllä.