Karkauspäivänä kositaan, mutta kangaskaupassa tiedetään ettei aina tositarkoituksella – "Täytyy tuntea mies aika hyvin, että tietää saavansa hamekankaan", toteaa ylivieskalainen kangaskauppias Susanna Leppälä

Entisaikoina avioliittoon päädyttiin vain miehen aloitteesta, mutta Suomeen tiettävästi 1800-luvun lopulla rantautuneen perinteen mukaan kosiminen sallittiin karkauspäivänä naisillekin. Jos mies kieltäytyi, hänen kuului ostaa naiselle hamekangas.

Kokkolalaisen kultasepänliikkeen yrittäjän Hanna Niemen mukaan karkauspäivän kosintaperinne näkyy edelleen sormuskaupassa.

– Jonkin verran karkauspäivä on yleensä näkynyt meillä, ja uskon että se näkyy nytkin. On tässä käynyt paljon naisia katsomassa, että nythän se olisi hyvä aika kosia!

Niemi huomauttaa, että nykyään naiset ovat edistyksellisiä ja voivat toki kosia minä tahansa päivänä.

– Mutta karkauspäivä on silti aina pieni piristys. Kihloja menee enemmän. Miehet ilmeisesti sitten myöntyvät!

Pariskunnat tulevat usein yhdessä ostamaan kihlat, kun myöntävä vastaus on jo saatu. Osa kosijoista toimii kuitenkin perinteiseen tapaan ja hankkii sormuksen valmiiksi.

Hanna Niemi kertoo, että kihlasormukset halutaan mukaan saman tien. Clas-Olav Slotte

Hanna Niemen mukaan sormuskauppa ei ole laantunut, vaikka valtakunnallisten tilastojen mukaan vuotuinen avioliittojen solmimismäärä on laskussa. Etenkin tämän vuoden aloitus on ollut liikkeessä vilkas.

– Ihmiset haluavat erikoisia päivämääriä, ja nyt helmikuussahan on ollut näitä, kuten 20.2.2020.

Vihkisormukset hankitaan Niemen mukaan hyvissä ajoin ennen hääpäivää, mutta kihlasormusten kanssa on toisin:

– Kihlojen pitäisi olla valmiina tässä ja nyt, kaiverrusten kanssa. Ja sehän onnistuu.

Kosintaa suunnitteleva asiakas on Niemelle mieluisa palveltava:

– Varsinkin nuoret miehet ovat aivan ihania, kun he tulevat sormusta ostamaan! He ovat kauhean avoimia ja kertovat kaikenlaista. Monesti ollaan lähdössä matkalle, ja sormus pitäisi saada sinne mukaan.

Valkokulta on ollut pitkään suosittu sormusmateriaali, mutta Hanna Niemen mukaan nyt ovat nousussa myös kelta- ja punakulta. Clas-Olav Slotte

Karkauspäivän kosintaperinne on tuttu juttu myös kangaskaupassa. Aina kosinta ei siis johda kihloihin.

– Kyllä hamekankaita edelleenkin ostetaan, kertoo Susanna Leppälä ylivieskalaisesta Eijan Kangas ja Leikkuu -liikkeestä.

Yrityksellä on takanaan 30-vuotinen historia, mutta Leppälä on ollut mukana vasta seitsemän vuotta. Silti hänkin on jo tullut tutuksi perinteen kanssa:

– Viime karkauspäivänä myin hamekankaan hämillään olevalle mieshenkilölle.

Hylätty kosijatar ei ilmeisesti tässä tapauksessa särkenyt sydäntään. Leppälä ymmärsi tilanteen niin, että kyseessä oli miehen pitkäaikainen ystävä, jonka tavoitteenakin oli ollut juuri hamekangas.

Riskipeliähän tämmöinen on.

– Täytyy ehkä tuntea mies aika hyvin, että tietää saavansa kieltävän vastauksen ja hamekankaan, Leppälä nauraa.

Miehet käyvät kangaskaupassa muutenkin kuin hamekankaita ostelemassa.

– Harvoin on sellaista päivää, ettei kävisi yhtään miestä. Mehän teemme korjausompelua ja ompelemme verhojakin. On nuoria miehiä, jotka haluavat laittaa kotia, vaikkei heillä ole puolisoa. Tai sitten haetaan keinonahkaa esimerkiksi moottoripyörän penkkiin.

Kosinnasta kieltäytyvälle miehelle Leppälä suosittelee nyt ostettavaksi kuvioitua, värikästä viskoosia.

– Siitä saa hyvän hameen.