Kaustiselta kotoisin oleva muusikko Aili Järvelä on esiintynyt niin Vesalan kanssa Vain Elämää -ohjelmassa kuin osana satapäistä pelimanniryhmää – perjantaina hän julkaisi soololevynsä: "Musiikin pitää tuntua"

Perjantaina suoratoistopalveluihin ilmestyi kaustislaislähtöisen muusikko Aili Järvelän EP Omaa. Viiden kappaleen kokonaisuus sisältää nimensä mukaisesti kokonaan Järvelän säveltämää ja sanoittamaa materiaalia.

Omaa on kolmas osa Järvelän soololevyä, jonka aiemmat osat ovat ilmestyneet viime syksynä. Ensimmäinen osa Lainattua sisälsi kolme kappaletta, jotka perustuvat Kaustisen laulukirjan materiaaliin. Toisen osan Sinistä laulut on sävelletty suomalaisten runoilijoiden teksteihin.

Kolmea pinnalta erilaista kokonaisuutta yhdistävät sovitukset ja äänimaisema, jotka tekevät kokonaisuudesta yhtenäisen. Järvelä sanoo, että yhdistävänä tekijänä on indie-estetiikka.

– Levy on tuotettu yhdessä taiteellisena tuottajana toimineen Sami Kurpan kanssa. Hän on erikoistunut koodaamiseen ja tuottamiseen. Eniten Samin kädenjälki kuuluu Lainattua-kokonaisuudessa, Järvelä kertoo.

Äänittämisessä ja miksaamisessa Järvelän kanssa työskenteli Joonas Saikkonen.

– Hänen kanssa teen varmasti jatkossakin, koska Joonas tuntee minun työtapani ja ääneni, Järvelä sanoo.

Aili Järvelä on laaja-alainen freelance-muusikko, joka soittaa, laulaa, säveltää ja sovittaa. Järvelä on esiintynyt mm. Vesalan ja Matti Johannes Koivun kokoonpanoissa. Hän kuuluu lastenmusiikkiorkesteri Mutaveijareihin, jonka taiteellinen tuottaja hän on. Viime syksyn Järvelä soitti Åbo Svenska Teaterin Kalevala-musikaalissa ja soitti Tapiola Sinfoniettan solistina Taidetestaajat-konserteissa. Lisäksi on opettaa Näppärikursseilla.

Järvelä kuvaa, että "tontti on aina ollut levällään" ja myöntää, että soolomateriaalin fokusta oli väliin hankala löytää. Hän arvioi sen olevan loppujen lopuksi hybridi kaikesta, mitä hän on tehnyt.

Suoratoistopalveluissa Järvelä on määritellyt genreksi indien. Se on tarpeeksi laaja käsite sisältämään niin kansanmusiikista tutun luonnollisen jousisoundin, konerytmit, taitavaa äänenkäyttöä vaativat melodiat kuin monipuoliset rakenteet modulaatioineen.

– Minulle on tärkeää, että voin itse seistä musiikin takana, että se on Ailin kuuloista. Oma tausta varmasti välittyy, tai en ainakaan yritä pyrkiä siitä pois. Sitä voisi ehkä kuvailla niin, että haluan suosia maanläheisiä sävyjä, Järvelä toteaa.

Järvelä kuvaa itseään käytännönläheiseksi muusikoksi, joka ajattelee paljon livenä soittamista.

– Sami sitten sanoi, että levy on eri asia. Että käytännön toteutus ei saa nousta esteeksi.

Niinpä levyllä kuullaankin akustisten soittimien ohella esimerkiksi elektronisen musiikin elementtejä.

Järvelä pyrkii kuitenkin orgaanisesti toimivaan bändiin, erityisesti sen musiikillisen vuorovaikutuksen vuoksi.

Omaa-ep:ltä julkaistiin jo pari viikkoa sitten single Sisäpiha. Se on noussut Spotify:ssä esimerkiksi Suomi-indien helmet- ja Rumban Ajakohtaista -soittolistoille.

Sisäpiha syntyi Järvelän mukaan hänelle epätyypillisesti ilman synnytystuskia. Hän istui kotonaan Kalliossa sähköpianon ääreen ja teksti syntyi samalla kun sävellyskin.

– Minulla on ehkä Helsingin rumin sisäpiha. Katsoin kun siellä kaksi lasta keinui pihakeinussa. Tekstin kimmokkeena oli Eeva-Liisa Mannerin runokirja, Järvelä muistelee.

Tekstien tekeminen on yleensä hänelle vaikeaa ja ne syntyvät vasta viimeisenä. Inspiraationa Järvelä saattaa hyödyntää runoja, ja hän tallentaa jatkuvasti tekstipätkiä ja melodiapätkiä puhelimen sanelimeen.

Omaa-ep:llä käsitellään pitkälti tunteita ja ihmissuhteita, luopumista ja rakastumista. Järvelä sanoo, ettei hän silti koskaan tietoisesti tee esimerkiksi erolaulua. Sanoitus riippuu kappaleen tunnelmasta.

– Tunteet ovat universaaleja, niihin kaikki voivat samastua. Haluan tehdä tunnelähtöistä musaa. Musiikin pitää tuntua, sitten se toimii, Järvelä summaa.

Levynjulkaisukiertuetta Järvelä ei tänä keväänä tee. Viime syksynä hän oli niin täystyöllistetty, että kiertuetta ei kerta kaikkiaan ehditty järjestää. Soolokeikkoja on buukattu toistaiseksi tälle keväälle vain yksi Helsinkiin.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että Järvelän tahti hiljenisi. Ensi viikolla hän soittaa Friggin kiertueella Itävallassa, ja keikat Tapiola sinfoniettan kanssa jatkuvat.

Järvelä on myös mukana viime vuonna perustetussa Bergå Folk Project -kansanmusiikkiyhtyeessä, joka alkaa pian äänittää levyä.

Heinäkuussa Järvelä esiintyy Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla Paula Vesalan ja Jutta Rahmelin kanssa. Kokoonpano tuli tutuksi Vain elämää -sarjasta, ja se esiintyi myös ohjelman konsertissa Hartwall Areenalla.

– Se oli melko kaukana omasta todellisuudesta. Mutta oli hienoa päästä näkemään sisältä päin sellaista ammattilaistoimintaa, Järvelä toteaa.

Kaustisella kokoonpano ei soita pelkästään Vesalan hittejä vaan kaikkien kolmen muusikon ohjelmistoa.