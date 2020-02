Kokkolalainen Johan Candelin sai kutsun Burman piispaksi ja oli jo varaamassa lentolippua, mutta sitten tapahtui jotakin odottamatonta: Hän joutui kolmeksi päiväksi poliisivankilaan rikosepäilyjen vuoksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolalainen rovasti Johan Candelin kättelee ja kutsuu peremmälle Marttyyrikirkon ystävien toimistotiloihin. Ikkunasta näkyy Kokkolan kirkko, joka kylpee kevättalven auringon valossa.

Vuosi on kulunut siitä, kun Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi Marttyyrikirkon ystävät ja sen perustajan Johan Candelinin omaisuutta takavarikkoon yhteensä lähes 2,6 miljoonan euron arvosta. Oikeusprosessi on yhä kesken ja takavarikko on voimassa.

Kristillistä yhdistystä epäillään rahankeräysrikoksesta ja Candelinia epäillään törkeästä veropetoksesta. Vuosi sitten hän vietti kolme päivää tutkintavankeudessa.

– Tunsin olevani kuin Kokkolan Jymyn nyrkkeilijä, joka on lyöty lattiaan. Jäänkö makaamaan tähän vai nousenko pystyyn ennen kuin luvunlasku on ennättänyt kymmeneen, Candelin pohti.

Hän päätyi jälkimmäiseen vaihtoehtoon, koska haluan edelleenkin auttaa kärsiviä ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Candelin on tunnettu rauhanlähettiläs, joka on syönyt aamiaista presidentti Obaman kanssa, illallistanut kolmen paavin seurassa ja tavannut Tiibetin buddhalaisuuden johtohahmon Dalai Laman.

Candelin valittiin vuosi sitten Burman evankelisluterilaisen kirkon piispaksi yksimielisellä päätöksellä, mutta oikeusprosessin takia hän ei voinut ottaa virkaa vastaan. 73-vuotias eläkkeellä oleva rovasti on yhä tarmoa täynnä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivä Bernie Sanders on 78-vuotias ja katolisen kirkon paavi oli aloittaessaan saman ikäinen. Ja paavi oli ihan pirteä, kun tapasin hänet viimeksi kolme vuotta sitten, Candelin vertaa.

Burman seurakunnan tarjous on yhä voimassa. Burmalaiset ovat luvanneet odottaa suomalaisen tuomioistuimen päätöstä.

– Vastaan heti, kun Marttyyrikirkon asia on saanut ratkaisunsa. He tietävät, että voin saada rangaistuksen, mutta heidän mukaansa tuomiolla ei ole merkitystä, sanoo Candelin.

Poliisi ei epäile varoja kadonneen yhdistyksen tililtä. Nyt selvitetään ainoastaan rahankeräysluvan tarvetta.

Vielä ei tiedetä, milloin Candelin siunataan Burman piispaksi. Hän korostaa haastattelussa kahta asiaa:

– Ensinnäkään en saisi tästä piispanvirasta mitään palkkaa ja toisekseen hoidan virkaa Kokkolasta käsin. En ole lähdössä Kokkolasta mihinkään. Ensi kesänä olen taas kannustamassa KPV:tä takaisin liigaan, Candelin painottaa.

Hän on myös Kokkolan Hermeksen entinen puheenjohtaja.

Burmaan perustettiin evankelisluterilainen kirkko kaksikymmentä vuotta sitten. 5 000 jäsenen kirkkoa johtaa tällä hetkellä piispa Andrew. Jos Candelin vastaa kutsuun myöntävästi, piispoja on kaksi.

– Piispallisten tehtävien edustaminen ulkomailla ja varojen kerääminen nälkäänäkeville seurakuntalaisille tapahtuu paljon helpommin Kokkolasta kuin Burmasta käsin. Burman kirkko on maailman köyhimpiä kirkkoja.

Candelinilla on suhteita ja kielitaitoa, jota vaaditaan maailmalla liikkumiseen. Piispa Andrew osaa vain paikallista kieltä. Kun piispa Andrew sairastui, kirkolla ei ollut varaa lähettää häntä sairaalaan.

– Me keräsimme rahat leikkaukseen, joka pelasti piispan hengen, kertoo Candelin.

Burma sijaitsee 7 000 kilometrin päässä Kokkolasta, mutta kännykät ja Internet on keksitty. Tosin Länsi-Burman viidakossa, jossa suurin osa kristityistä asuu, nettiyhteydet toimivat huonosti.

Kaakkois-Aasiassa kytenyt Burman sisällissota on pitkään näyttänyt lähes loputtomalta. Kansalaisilla on jatkuva pula ravinnosta.

– Kristityt elävät kahden rintaman välissä, mutta eivät itse osallistu sotaan, Candelin kertoo.

Candelinillaon muitakin suunnitelmia. Hän kaavailee Kokkolaan rauhankeskusta, johon voitaisiin kutsua riita- tai sotatilanteessa olevien osapuolten delegaatioita rauhanneuvotteluihin.

Lisäksi hän on esittänyt komissaari Jutta Urpilaiselle ja Ranskan presidentille EmmanuelMacronille ratkaisua pakolaisten muuttovirtojen kääntämiseksi takaisin kotimaahansa.

EU antaisi jokaiselle pakolaiselle stipendiä vastaavan kortin, jonka turvin he osallistuivat kolmen viikon maanviljelykurssille omassa kotimaassaan. EU perustaisi Afrikkaan koulutuskeskuksia tähän tarkoitukseen.

Palkkioksi kolmen viikon koulutuksesta he saisivat todistuksen ja tarvittavan määrän siemeniä ja juureksia aloittaakseen oman viljelyn.

– Jos jokainen EU-maa antaisi tähän tarkoitukseen miljoonan, silloin olisi jo 28 miljoonaa koossa, esittää Candelin.