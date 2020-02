Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Trumpin haastajilla kova tehtävä

Yhdysvaltain varsinaisiin presidentinvaaleihin (3.11.) on aikaa vielä kahdeksan kuukautta. Itse vaalirumba tosin on ollut käynnissä koko alkuvuoden. Kyse on siitä kuka demokraattiehdokas pääsee haastamaan istuvan presidentin Donald Trumpin, 73.

Esivaalikiertueen seuraava pysäkki on tänään Etelä-Carolinassa, jossa ennusteet povaavat voittoa entiselle varapresidentille Joe Bidenille, 77.

Kokonaiskuvassa vahvimmilla on kuitenkin demokraattien kisan piikkipaikalle noussut Vermontin osavaltion senaattori Bernie Sanders, 78. Sandersin suosio on erikoista Yhdysvalloissa, joissa näin vasemmistolaisiin poliitikkoihin ei ole totuttu.

Vaikka Sanders mahdollisesti jääkin Etelä-Carolinassa kakkoseksi tai kolmoseksi, kolme päivää myöhemmin hän saattaa karata kilpailijoiltaan tavoittamattomiin. Ensi viikon ”supertiistaina” demokraattien esivaali järjestetään peräti 14 osavaltiossa. Jos Sanders käärii niissä valtaosan kesän puoluekokousedustajista, peli saattaa käytännössä ratketa. Tosin upporikas New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg, 78, varmasti jatkaa kisaa rajattoman vaalikassansa turvin.

Bernie Sandersin nauttima suosio selittynee eräänlaisena vastavaikutuksena presidentti Trumpin politiikalle, jossa suuryrityksiä on palkittu jättimäisillä verohelpotuksilla. Hintana on ollut liittovaltion alijäämän paisuminen. Toisaalta Yhdysvaltain taloudessa on Trumpin aikana puhaltanut voimakas myötäinen. Se on näkynyt mm. pörssikursseissa, jotka tosin nyt koronaviruksen leviämisen masentamana ovat ottaneet lukua.

Olisiko Sandersilla sitten todellisia mahdollisuuksia Trumpia vastaan? Ainakaan Trump itse ei tähän usko. Hän on nimittäin silmiinpistävästi pahoitellut Sandersin huonoa kohtelua demokraattipuolueessa. Myötätunto ei luonnollisestikaan ole aitoa, vaan kertoo Trumpin uskosta kukistaa helposti tämä ”sosialisti”.

Tähän saakka julkaistuissa maanlaajuisissa kyselyissä Sanders on johtanut Trumpia, mutta niiden todellisesta ennustearvosta ei pysty sanomaan mitään varmaa.

Varmaksi sen sijaan voi sanoa, että jos muusta maailmasta olisi kiinni, presidentti Yhdysvalloissa vaihtuisi. Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä teettämän mielipidekyselyn perusteella Suomessakin ylivoimainen enemmistö (81 prosenttia) toivoo, että Trump ei voittaisi ensi marraskuussa.

Niin todennäköisesti kuitenkin tapahtuu. Varmaksi istuvan presidentin jatkokautta ei silti voi sanoa. Piti Hillary Clintoninkin voittaa Trump neljä vuotta sitten, mutta toisin kävi.