Koronavirus leviää uusiin maihin – Epidemiapesäkkeet kasvavat Kiinan ulkopuolella, talouselämä kärsii

Koronaviruksen leviäminen maailmalla jatkuu, vaikka Kiinassa viruksen leviämistä on saatu hillittyä tiukoilla karanteenitoimilla.

Italiassa kuolonuhrien määrä on noussut 21:een, kun perjantaina kuoli neljä potilasta. Yhteensä maassa on tähän mennessä havaittu 889 koronavirustapausta. Pohjois-Italia on yksi epidemian keskuksista alkuperämaa Kiinan, Iranin ja Etelä-Korean lisäksi.

Etelä-Koreassa kuolleita on tähän mennessä 17. Virustapauksia on todettu jo lähes 3 000. Iranissa kuolonuhrien määrä on noussut 34:een ja todettuja koronavirustapauksia on 388.

Uusien epidemia-alueiden erilaisia kuolleisuuslukuja selittää se, että virustapausten testaaminen laahaa jäljessä. Vähäoireisia tuskin saadaan testattua, koska he eivät hakeudu hoitoon. Näillä alueilla esiintyy laajoja tartuntaketjuja Kiinan ulkopuolella.

Kiinan virallisten lukujen mukaan maassa on epidemian puhkeamisesta ollut lähes 80 000 sairastunutta ja 2 835 kuollutta.

Koronaviruksen leviämisestä raportoi perjantaina useita uusia maita.

Joukossa olivat muun muassa Liettua, Valko-Venäjä, Azerbaidzhan, Uusi-Seelanti, Meksiko ja Nigeria.

Mitä laajemmalle epidemia leviää, sitä vaikeampi sitä on enää pysäyttää. Hillitsemistoimenpiteillä voi kuitenkin saada lisäaikaa valmistautua ja estää sen, että laajat joukot sairastavat yhtä aikaa.

Suomessa kokonavirustapauksia on perjantaihin mennessä todettu kolme, joista kaksi suomalaisella ja yksi kiinalaisella. Suomessa ei ole vielä tartuntaketjuja, vaan tauti on tarttunut Suomen ulkopuolella.

Euroopassa Saksa, Ranska ja Espanja alkavat kymmenillä koronavirustapauksillaan olla myös epidemiarajoilla.

Yhdysvalloissa Kaliforniassa on paljastunut kolme uutta koronavirustapausta, jossa tartuntaketjua ei ole pystytty jäljittämään mihinkään koronavirusalueeseen. Tämä kielii siitä, että virus on jo alkanut levitä maan länsirannikolla.

Maailman terveysjärjestö WHO nosti perjantaina arviossaan koronaviruksen leviämisen riskin hyvin korkeaksi.

Eri maat asettavat matkustusrajoituksia. Venäjä suosittelee kansalaisiaan lopettamaan matkustamisen ulkomailla ja estää eteläkorealaisten sekä iranilaisten maahantulon. Australia estää iranilaisten maahantulon.

Perjantaina pörssit jatkoivat laskussa. Nopeasti viime syksynä ja alkuvuonna nousseiden osakkeiden huippuarvosta on sulanut lähes 5 biljoonaa euroa koko maailmassa.

Markkinat hinnoittelevat parhaillaan koronaviruksen aiheuttamien häiriöiden vaikutusta yritysten tuloksiin.

Tähän asti vaikutus oli arvioitu pieneksi, mutta kun virus ei pysähtynyt Kiinaan, kurssit luisuivat laskuun.

Kiinassa toimivista yrityksistä jo 90 prosenttia kertoo kärsineensä merkittävästi, selvitti Euroopan kauppakamari. Monet Kiinassa toimivat yritykset pelkäävät liikevaihtonsa jopa puolittuvan kesään mennessä. Keskuskauppakamarin mukaan Kiinassa toimii 400 suomalaisyritystä.

Syynä on se, että alihankintaketjut eivät toimi. Kiinassa tilanne alkaa olla toistaiseksi hallinnassa, mutta muualla maailmassa viruksen leviäminen on vasta alussa.