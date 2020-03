Vain skeittihalli puuttuu Kokkolasta – Uudet betoniparkit keräävät kiitosta, mutta kokeneemmat harrastajat toivoisivat puistojen palvelevan paremmin myös heidän tasoaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Kokkolan kaupunki sai skeittipuistojen kehittämiskyselyyn lähes 300 vastausta, mikä ilahduttaa Kokkolan kaupunginpuutarhuri Sini Sangia.

– Kysely tavoitti hyvin harrastajat. Näyttää, että vastauksiin on paneuduttu huolella, Sangi kertoo.

– Sisähallia toivottiin tosi paljon. Melkein joka vastauksessa se korostui, hän jatkaa.

Kaupunki on varannut tälle vuodelle 50 000 euroa skeittipuistojen kunnostamiseen ja muihin toimenpiteisiin. Sisähalliin siitä ei riitä rahaa, se on selvä.

– Siinä on kyse isommasta suunnitelmasta. Hallin tarve tullaan kirjaamaan kehittämissuunnitelmaan. Täytyy pohtia mistä siihen saataisiin rahoitus. Lähtisikö joku yritys mukaan vai voisiko kaupunki osoittaa jonkun tilan harrastajille.

Parikymmentä vuotta skeittausta harrastanut kokkolalainen Antti Hotakainen myöntää, että skeittihallitoiminnan loppuminen noin kolme vuotta sitten on myös peiliin katsomisen paikka harrastajille.

Hallin kustannuksia oli vaikea saada katettua jäsen- ja käyttömaksuilla kaupungin myöntämästä tuesta huolimatta.

– Tapahtui sukupolvenvaihdos ja kaupungista poismuuttaneiden tilalle ei löytynyt korvaavia aktiiveja, Hotakainen muistelee.

Skeittihalleja on ollut vuosien aikana monissa eri paikoissa.

– Sisähallin puute erottaa Kokkolan monista muista samankokoisista pitäjistä.

Kyselyyn vastannut Ilari Isokääntä, 17, kommentoi myös hallin puutetta. Lisäksi hän toivoi Kirkonmäen skeittipuiston parantamista.

– Uusi iso kaari tarvittaisiin. Entinen on ihan hajalla eikä ole turvallinen. Kirkonmäki on kovassa käytössä.

Sekä Hotakainen että Isokääntä ovat tyytyväisiä, että harrastusolosuhteet ovat menneet Kokkolassa eteenpäin viime vuosina. Hollihaan ja Isokylän uudet betoniparkit ovat hyviä, mutta kokeneemmille ja vanhemmille skeittareille täytyisi olla lisää tilaa ja haasteita.

Antti Hotakainen Brita Marian puiston eli Hollihaan eli Hollyhaan skeittipuistossa. Jukka Lehojärvi

Hotakaisen mielestä kaupungin kymmenen skeittipuiston verkosto on riittävä, jopa liian suuri ylläpidettäväksi hyvässä kunnossa.

– Puuttuu iso kokonaisuus, joka palvelisi paremmin pidempään harrastaneita. Yksi iso puisto ja neljä viisi pienempää olisi mielestäni hyvä vaihtoehto. Lajin kehityksen kannalta olisi hyvä, että olisi eri tasoisia puistoja.

Sijainniltaan ja maan muodoiltaan Hotakainen ajattelee, että Roskarukan parkki olisi potentiaalinen laajennettavaksi. Myös asfalttia on valmiiksi ja alue on muutenkin liikkujien kovassa käytössä. Kirkonmäki voisi olla sijaintinsa puolesta toinen vaihtoehto.

– Roskaruka on muutenkin vanhempien harrastajien käytössä ja sinne on tehty paljon itse.

Myös kaupunginpuutarhuri Sangin mielestä Kokkolassa on kokoonsa nähden aika paljon skeittipuistoja, vaikka ulkopaikkakuntalaiset ovatkin kehuneet harrastusolosuhteita.

Uusimmat, Isokylän ja Hollihaan betoniset puistot ovat saaneet eniten kiitoksia. Betoniset puistot ovat nykyaikaista skeittipuistorakentamista, mutta myös kalliimpia kuin vaneriparkit. Esimerkiksi vuonna 2017 valmistunut Isokylän skeittipuisto maksoi ilman pohja- ja viimeistelytöitä juuri 50 000 euroa.

Kaupungin keräämässä kyselyssä oli mahdollisuus toivoa uusia puistoja haluamiinsa paikkoihin, mutta Sangin mukaan vastaukset painottuvat olemassa olevien parannusehdotuksiin. Vastauksista 129 tuli skeittareilta, 51 skuuttajilta, 25 bmx-pyöräilijöiltä ja loput muilta vastaajilta.

– Vastausten perusteella puistoista suosituimpia ovat Isokylä, Hollihaka, Kirkonmäki ja Roskaruka.

– Viihtyvyyden lisäämiseen tuli paljon kommentteja. Toivottiin lepopaikkoja ja kuntosalilaitteita, mutta myös perusjuttuja kuten lisää roskiksia ja parempaa valaistusta. Graffiteille toivottiin omaa luvallista seinää, Sangi listaa.

Kyselyn lisäksi kaupunki on koonnut väestötietoja puistojen kehityksen tueksi. Toisin sanoen on kartoitettu, minkä puistojen läheisyydessä asuu eniten potentiaalisia harrastajia. Väestökartoituksessa lapset on jaettu ikäryhmiin alle 6-vuotiaat, 7–15-vuotiaat ja 15–18-vuotiaat.

Väestökartoituksen mukaan eniten harrastajia asuu järjestyksessä Hollihaan, Rytimäen, Isokylän ja Koivuhaan puistojen läheisyydessä. Vähiten puolestaan Ullavassa ja Lohtajalla.

Kaupunginpuutarhuri sanoo, että pelkästään väestön pohjalta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä, että juuri Ullavaan tai Lohtajalle skeittipuistoa ei rakennettaisi. Joissain vastauksissa toivottiin puuttuvia puistoja juuri Kokkolan liitoskuntiin.

– Eri asia on, minkä kokoisia puistoja sitten tehtäisiin. Lähtökohta on se, että mahdollisimman laajasti voitaisiin harrastaa.

Toiveet kanta-Kokkolan ulkopuolisista skeittipuistoista tullaan huomioimaan skeittipuistojen kehittämissuunnitelmassa, Sangi muotoilee. Kehittämissuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen menee sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi maaliskuun lopulle.